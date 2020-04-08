Minik Emir, kumbarasındaki 59 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhuriyet Mahallesi, Karadeniz, Erzincan, Kültür Sanat

Minik Emir, kumbarasındaki 59 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Erzincan'da 4 yaşındaki Yusuf Emir Karadeniz, kumbarasında biriktirdiği 59 lira 60 kuruşu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

08.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:12
Minik Emir, kumbarasındaki 59 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Erzincan'da 4 yaşındaki Yusuf Emir Karadeniz, kumbarasında biriktirdiği 59 lira 60 kuruşu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Turgay ve Gülfem Karadeniz çiftinin oğulları Yusuf Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya, biriktirdiği harçlıklarıyla destek verdi.

Karadeniz ailesi, Erzincan Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak, oğullarının kumbarasındaki 59 lira 60 kuruşu bağışlamak istediğini söyledi.

Grup üyesi iki kişi, Karadeniz ailesinin evine gelerek, kampanya hesabına yatırmak üzere parayı teslim aldı.

Yusuf Emir Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasına, televizyondan duyduğu kampanyaya katılmak istediğini söylediğini anlatarak, "Mikroplar ölünce kumbaramda biriktirdiğim parayla scooter alacaktım. Şimdi ise biriktirdiğim harçlıklarımı yardım için bağışlamak istedim." dedi.

Anne Gülfem Karadeniz ise oğlunun harçlıklarını bağışlamak istemesi üzerine çok duygulandığını dile getirdi.

Oğlunun televizyonda izlediği bir haber programından etkilendiğini belirten Karadeniz, "Oğlum programda bir kız çocuğumuzun parasını bağışladığını gördü. Bunun üzerine 'Ben de paramı bağışlayacağım.' dedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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