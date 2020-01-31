Minik elleriyle hayata tutunan epilepsi hastası Asel bebeğe evde muayene

31.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:28

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, doğumunun ardından kalbi 3 kez durduktan sonra hayata döndürülen epilepsi hastası 9 aylık Asel bebeği evinde muayene etti.

Hüseyin ve Gülsemin Karakuş çiftinin Karabağlar'da bulunan evine gelen 112 Acil Servis ve Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Asel Ada Karakuş'u muayene etti, daha sonra tahlillerini yaptı.

Ekipler ayrıca Karakuş ailesinin taleplerini de dinledi.

Baba Hüseyin Karakuş, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin ziyaretinin kendilerine moral olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığına teşekkür eden baba Karakuş, "Benim bebeğim makineye bağlı olarak yaşıyor. Hayatta kalması için bazı tıbbi cihazlara ihtiyacı var. Ekonomik olarak bu cihazları almakta zorlanıyorum. Bu konuda gelen ekip hem cihazlar hem de evladımın sağlığının takibi konusunda yardımcı olacaklarını söylediler. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

İzmir'de 9 ay önce Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dünyaya gelen Asel bebek, doğumun ardından yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, bu süreçte 3 kez kalbi duran ve doktorların hızlı müdahalesiyle hayatta kalabilen bebeğe epilepsi teşhisi konmuştu.

Kaynak: AA