Minik Elleriyle Çöp Toplayıp Büyüklere Örnek Oldular

Samsun'un Atakum ilçesinde ilkokul öğrencileri 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında sahilde çöp toplayarak büyüklere örnek oldu.

Yalı Kafe önünde toplanan Seyfi Demirsoy ile Milli Eğitim Vakfı İlkokulu öğrencileri ile öğretmenler eldivenlerini giyerek sahilde temizlik yaptı.

Öğrencilere Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karamusaoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Teyfik Aksoy, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürü Yakup Yıldız ile bazı çevreciler katıldı.

Öğrencilerle birlikte çöp toplayan Karamusaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların çevre konusunda duyarlı olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Dünya Çevre Günü nedeniyle her yıl farkındalık için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini anımsatan Karamusaoğlu, "Önemli olan insanlarımızın çevreyi kirletmemeleri, kendi gelecekleri açısından doğanın geleceği açısından duyarlı olmaları. Çocuklarımız her zaman velilerine çevre konusunda uyarıcı oluyorlar. Onları ikaz ediyorlar. Çocuklarımız çok daha duyarlı oluyor. Doğamızı korumalıyız." diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Dilanur Körpe (9) doğaya atılan çöpleri temizledikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Doğayı kirletenlere uyarılarda bulunan Körpe, "Doğaya ve çevreye çöp atmasınlar, bu doğal güzelliklerimizi kirletmesinler. Denize atılan çöpler balıkların ölmesine neden oluyor. Canlılara yazık." ifadelerini kullandı.

Aleyna Konuşmaz (9) ise doğanın kirletilmesine üzüldüğünü belirterek, "Doğayı kirletmesinler, çöp atmasınlar. Çöpleri çöp kovalarına ya da çöp poşetlerine atsınlar. Biz bugün burada insanların kirlettiği doğayı temizlemeye çalışıyoruz." dedi.

Etkinliğin sonunda toplanan çöpler, Akatum Belediyesi temizlik görevlilerince alandan uzaklaştırıldı.