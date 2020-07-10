Minik ellerin yazdığı 2023 mektup, mahkumların yaptığı özel sandıkla Bakan Selçuk'a gönderildi
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Minik ellerin yazdığı 2023 mektup, mahkumların yaptığı özel sandıkla Bakan Selçuk'a gönderildi

Türkiye'nin 81 ilinden ilkokul öğrencilerinin "Keyifli Okul Atölyem Projesi" kapsamında yazdığı 2023 mektup özel yaptırılan sandıkla birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a gönderildi.

Minik ellerin yazdığı 2023 mektup, mahkumların yaptığı özel sandıkla Bakan Selçuk'a gönderildi
10.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:47

Türkiye'nin 81 ilinden ilkokul öğrencilerinin "Keyifli Okul Atölyem Projesi" kapsamında yazdığı 2023 mektup özel yaptırılan sandıkla birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a gönderildi. Üzerinde Bakan Selçuk'un isminin bulunduğu sandık ise Bolu Cezaevinde yatan mahkumlar tarafından yapıldı.

Erzurum'da Edip Somunoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni Tamer Pehlivan ile Polis Amca İlkokulu sınıf öğretmeni Serap Mutlu Aydın tarafından başlatılan "Keyifli Okul Atölyem Projesi" kapsamında Türkiye genelinde ki öğrenciler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a mektup gönderdi.

Bolu Cezaevinde ki hükümlüler tarafından 2 aylık süreçte yapılan sedef işlemeli " 2023 Vizyon Sandığına" konulan mektuplar Bakan Selçuk'a ulaştırılmak üzere Erzurum'dan yola çıktı.

"Keyifli Okul Atölyem Projesi" kapsamında 37 il ve 3 ülkeden yaklaşık 5 bin ilkokul öğrencisi, çeşitli sanat atölyelerinde kodlama, drama, müzik, zeka oyunları ve taş boyama gibi faaliyetlerle geleceğe hazırlanıyor. Ayrıca proje "eTwinning" ortamına taşınarak, Erzurum'un birlikte 37 il ile Arnavutluk, Romanya ve Azerbaycan'dan öğretmenlerle haftanın belirli günü sınıflarda oluşturulan atölyelerde yurt dışındaki proje ortaklarıyla internet üzerinden aynı anda çeşitli projeler yapılıyor.

Öğrenciler bu yıl ise Pandemi sürecinden dolayı her yıl yaptıkları proje sergisi yapamamalarının üzüntüsünü yaşıyor. Öğrenciler bu süreçte yapamadıkları sergi yerine Bakan Selçuk'a yazdıkları mektuplarla ona olan duygularını anlattılar. Minik öğrenciler yazdıkları mektupları Türkiye'nin her yerinden Erzurum'a ulaştırdılar. Burada toplanan mektuplar ise yapılan özel sandıkla Bakan Selçuk'a gönderildi.

Proje sahiplerinden Edip Somunoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni Tamer Pehlivan, projenin Türkiye genelinde ve yurt dışında faaliyet gösterdiğini ifade ederek, " Projemiz Avrupa'da ki ve diğer ülkelerde ortaklaşa yapılıyor. Bizler eylül ayından berri "Keyifli Okul Atölyem Projesini" okullarımızda yürütüyoruz. Erzurum'da bu projeye başladık ve Türkiye genelinde yaygınlaştı. Projemizin çık noktası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2023 vizyon belgesinde yayımlamış olduğu " Mutlu çocuklar güçlü Türkiye" sloganı olmuştur. Bu sloganla tamamen bağdaşan ve atölyeleri kapsayan bir proje oldu. Projemizin ilk kısmını Haziran ayında bitirdik. Şuan ise projemizin final ürünlerini yaygınlaştırıyoruz" dedi.

Pehlivan öğrencilerin Bakan Selçuk'u çok sevdiğini ve ona olan duygularını mektupla anlattıklarını belirterek, " Öğrencilerimiz tarafından Türkiye genelinde 2023 adet mektup yazıldı. Bu 2023 mektupta öğrencilerimiz tamamen kendi özgün fikirleriyle Bakan Selçuk'a duygu ve görüşlerini ilettiler. Çok güzel mektuplar ortaya çıktı. Bizler Pandemi şartlarından dolayı bu mektupları Bakan Selçuk'a ulaştıramamıştık. Bolu Cezaevinde mahkumların 2 ayda yaptığı özel bir sandıkla bu mektupları bugün gönderiyoruz. Sandık üzerinde projemizin ismi ve Bakan Selçuk'un ismi yer alıyor. Mektupların içerisinde çok özgün ve doğal olanları var. Kontrol ettiğimizde gözümüze bazı mektuplar yansıdı. Bazı mektuplarda çocuklar kelime daracıkları az olmasına rağmen o kadar özgün anlatımlar yapmışlar ki bunları okudukça bizler dahi mutlu olduk" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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