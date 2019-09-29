Minik elleri ile turşu yaptılar

Minik elleri ile turşu yaptılar

DÜZCE(İHA) –Düzce Beyciler İlkokulu öğrencileri minik elleri ile Yaşam Becerileri Atölyesinde turşu yaptılar.

29.09.2019 09:30
Minik elleri ile turşu yaptılar

DÜZCE(İHA) –Düzce Beyciler İlkokulu öğrencileri minik elleri ile Yaşam Becerileri Atölyesinde turşu yaptılar.


Beyciler ilkokulu 3/D sınıfı öğrencileri Yaşam Becerileri Atölyesinde turşu yapmayı deneyimlediler. Atölyede yıkadıkları salatalıkları, lahanaları ve havuçları önce doğradılar sonra kavanozladılar. Yaptıkları turşuların bir kısmını evlerine götüren küçük öğrenciler bir kısmını da sınıflarında bırakarak turşu oluşumunu gözlemleyecekler. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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