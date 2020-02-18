Minik ellerden yetişkinlere anlamlı ders

18.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:22

Anne ve babalarının balkon ve pencere camlarından attıkları sigara izmaritlerini toplayan minik çocuklar, apartmanın ilah panosuna astıkları ilan ile yetişkinlere anlamlı bir ders verdi.



Tokat'ta Güneşli Mahallesinde bir apartmanda anne ve babalarının apartmanın cam ve balkonlarından oyun alanlarına atılan sigara izmaritleri, apartmanda yaşayan çocukları rahatsız etti. Minikler ellerine geçirdikleri plastik eldivenlerle oyun alanlarındaki izmaritleri tek tek topladı. Çocuklar apartmanda yaşayan yetişkinleri güzel bir ders vermek için, topladıkları izmaritler, bir notla birlikte apartman girişinde ki ilan panosuna astı. Panoya asılan notta "Apartman bahçesinde topladığımız izmarit sayısı 173'tür. Bu rakam bizi çok şaşırttı ve üzdü. Lütfen yerlere izmarit atmayalım" şeklindeki mesaja yer verildi.



Çocukların dersi beğeni topladı



12 yaşındaki Şengül Çiğdem Danışan, bahçede oynarken izmaritlerin dikkatlerini çektiğini ve toplamaya karar verdiklerini ifade ederek "Kısa sürede kardeşim ve bir arkadaşımla topladığım izmarit sayısı bizleri şaşırttı ve üzdü. Bu nedenle büyüklerimiz biraz daha duyarlı olsun diye panoya asmaya karar verdik. İnşallah daha duyarlı olurlar" dedi. 7 yaşındaki Aybüke Betül Danışan da ablası ile birlikte izmarit toplayarak büyüklerine mesaj vermekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. 9 yaşındaki Hatice Kübra Aktaş ise yere izmarit atılmasını istemediklerini ifade ederek, "Lütfen bize temiz bir nefes bıraksınlar. Yere izmarit atmasınlar, sigara içerlerse de izmaritlerini çöpe atsınlar" diye konuştu.



Apartman sakinlerinden Yasemin Danışan ise çocukların yaptıkları davranışı desteklediklerini ifade ederek, "Çocuklar topladıkları izmaritin çok olması nedeniyle not yazarak panoya astılar. Güzel dönüşler aldık, örnek olması açısından sosyal medya da paylaşıldı. Bu işe önderlik yapıp adım atmalarından dolayı çok mutlu oldum. Ara ara izmarit topluyorlar ama çocukların izmarit toplaması ile bu iş yürümez. Bunu da artık büyüklerimizin öğrenmesi lazım" dedi.



İzmaritler doğayı kirletiyor



Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre; her yıl 6 milyon kişinin ölümüne sebep olan sigara aynı zamanda çevre içinde büyük bir tehlike oluşturuyor. Çevre kirliliğinin en büyük nedenlerinden biri olarak gösterilen sigara izmaritleri, çevrede kötü bire görüntü oluşturmakla kalmayıp, bitkiler, hayvanlar ve yer altı suları için bile tehdide neden oluyor. - TOKAT

Kaynak: İHA