Minik Ellerden Kuşlara Sıcak Yuva

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler yaptıkları kuş yuvalarını ağaçlara astı.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri "Kuş Yuvaları" projesi kapsamında öğretmenleri nezaretinde ahşap malzemelerden 25 yuva yaptı. Öğrenciler hazırladıkları yuvaları okul bahçesindeki ağaçların dallarına astı.

Cumhuriyet İlkokulu Müdür Yardımcısı Hasan Kemal Mağaralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Projeye katkı sunan öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Mağaralı, "Yaptığımız bu çalışmayla kuşların hem beslenmelerine hem de yuva yapmalarına yardımcı olmaya çalıştık. İnşallah kuş yuvası sayısını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA