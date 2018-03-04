Minik Ellerden Güzel Yüreklere" Mektup Var

Bahçelievler ilçesinde eğitim alan Ali Haydar Günver İlkokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için, "Minik ellerden güzel yüreklere" başlıklı mektup yazdı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, minikler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için 986 adet mektup yazdı.

Öğretmenlerinin de desteklediği öğrenciler, "Minik ellerden güzel yüreklere" başlıklı mektuplarında duygu ve düşüncelerini kaleme alarak, Mehmetçik'e destek verdi. Bazı öğrenciler de mektuplarında Türk bayrağı ve Mehmetçik resmi çizip, şiirler de yazdı.

Duygu dolu mektuplar, askerlere ulaştırılmak üzere Afrin'e gönderildi.

İlkokul 1. sınıf öğrencisi mektubunda, "Merhaba asker abilerim, ben sizleri çok seviyorum. Sizler, benim evimde mutlu olmamı, güzel okullarda okumamı sağlıyorsunuz çünkü siz orada savaşırken bizleri koruyorsunuz. Bu bayrak, hiç düşmedi, düşmeyecek. Bazılarınız şehit olur, bazılarınız gazi ama yine de bizim mutluluğumuz için ayakta durursunuz. Allah'a emanet olun." ifadelerine yer verdi.