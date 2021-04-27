Minik eller unutulmadı, gülüp eğlendiler

Diyarbakır'da Gülümse Çocuk adı altındaki proje ile bir araya gelen grup üyeleri köy okullarında minik ellerle bir araya geldi.

Diyarbakır'da Gülümse Çocuk adı altındaki proje ile bir araya gelen grup üyeleri köy okullarında minik ellerle bir araya geldi. Gülüp eğlenerek oyunlar oynandı, minik elleriyle boyama yaptı hediyeler kazandı.

Diyarbakır'da kurucusu Rojda Geçikıran olduğu Gülümse Çocuk gönüllü grubu sosyal medyada bir araya gelerek köy okullarındaki çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi. Silvan ilçesi Yayıklı Köyü Yayıklı İlkokulu'ndaki miniklerle bir araya gelen gönüllüler minik ellerle oyunlar oynadı, fidan dikti, diş fırçalamanın önemini anlattıktan sonra kırtasiye malzemeleri, diş fırçası ve macunu dağıttı. Gönüllüler daha sonra çocuklarla birlikte ellerini boyatıp duvarlarda hatıra bıraktı. Mutlulukları gözlerinden okunan minikler gönüllülerden bir türlü ayrılamadı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı