Minik eller unutulmadı, gülüp eğlendiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Minik eller unutulmadı, gülüp eğlendiler

Minik eller unutulmadı, gülüp eğlendiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'da Gülümse Çocuk adı altındaki proje ile bir araya gelen grup üyeleri köy okullarında minik ellerle bir araya geldi.

Diyarbakır'da Gülümse Çocuk adı altındaki proje ile bir araya gelen grup üyeleri köy okullarında minik ellerle bir araya geldi. Gülüp eğlenerek oyunlar oynandı, minik elleriyle boyama yaptı hediyeler kazandı.

Diyarbakır'da kurucusu Rojda Geçikıran olduğu Gülümse Çocuk gönüllü grubu sosyal medyada bir araya gelerek köy okullarındaki çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi. Silvan ilçesi Yayıklı Köyü Yayıklı İlkokulu'ndaki miniklerle bir araya gelen gönüllüler minik ellerle oyunlar oynadı, fidan dikti, diş fırçalamanın önemini anlattıktan sonra kırtasiye malzemeleri, diş fırçası ve macunu dağıttı. Gönüllüler daha sonra çocuklarla birlikte ellerini boyatıp duvarlarda hatıra bıraktı. Mutlulukları gözlerinden okunan minikler gönüllülerden bir türlü ayrılamadı. - DİYARBAKIR

Minik eller unutulmadı, gülüp eğlendiler
Minik eller unutulmadı, gülüp eğlendiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivil polislere 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Sivil polislere "Abi gelin, oyun var" diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
14 yaşındaki genç, doğuştan sahip olduğu hastalık nedeniyle 4 yaşındaki bir çocuğun bedenine sahip
14 yaşındaki genç, doğuştan sahip olduğu hastalık nedeniyle 4 yaşındaki bir çocuğun bedenine sahip
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Yılmaz Vural Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Minik eller unutulmadı, gülüp eğlendiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:51:19. #1.14#

title