Minik eller turşu yaptı

02.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:29

Tekirdağ Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi'nde bulunan minikler, öğretmenleriyle birlikte günlük yaşam becerileri etkinliği kapsamında turşu yaptılar. İlk defa turşu yaptıkları için heyecanlı olan küçükler yaptıkları turşuları evlerine götürdüler.



Sofralarda yer alan ve severek tüketilen bir gıda olan ve özellikle kış aylarının vazgeçilmezlerin olan turşu yapımını deneyen minik eller oldukça keyifli anlar yaşadılar.



Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi'nde bulunan minikler öğretmenlerinin nezaretinde turşu yaptılar. Mevsim sebzelerini özenle seçen minikler, kavanozlara dikkatli bir şekilde malzemeleri koydular. Sarımsaklarını atıp tuzla sirkeli suyunu ekleyip olgunlaşması gerektiğini öğrendiler. Hem üretime teşvik eden hem de günlük yaşam becerisi kazandıran etkinlikle minikler eğlenceli dakikalar yaşarken, kendi kurdukları turşu ile kışa hazırlanmanın mutluluğunu yaşadılar.



Küçüklere günlük yaşam becerileri kazandırmak için etkinlikler düzenlediklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Miniklerimizi sosyal hayata hazırlamak, çocuklarımıza günlük yaşam becerisi kazandırmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu tür etkinlikler minik öğrencilerimize kişisel öz güven oluşturmakla birlikte oldukça neşeli zaman geçirmelerini de sağlıyor. Öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını, güvenli, eğlenceli, özgürce hareket edebildiği bu güzel ortamda başkalarıyla ve kendi başlarına keşfederek, oynayarak, deney yaparak, uygulayarak ve duyu organlarını etkili kullanarak öğrenme yetkisini kazanmasını hedefliyoruz. Çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlayacak bu tür etkinliklerimiz, Ergene Belediye Beren Bebek Çocuk Akademimizde devam edecektir" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA