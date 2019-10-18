Minik eller TOG Akasya için boyuyor

18.10.2019 10:44

Çocuklar 19-20 Ekim'de Akasya'da Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile resim atölyesinde buluşacak. Tüm minik misafirlere açık olan etkinliğe katılım ücretsiz.



Akkök Holding açıklamasına göre, toplumsal sorunlara fayda sağlamak için çalışan gençlere destek veren Toplum Gönüllüleri Vakfı, Akasya ile Çocuk Boyama Atölyesi projesi geliştiriyor.

Proje kapsamında tüm çocukların katılımına açık olarak resim atölyesi düzenlenecek. Akasya'da 19 Ekim-10 Kasım döneminde her hafta sonu gerçekleşecek atölyede her yaştan çocuk gönüllerince resim yapabilecek ve onlara ebeveynleri de eşlik edecek.

Ayrıca katılımcı çocukların çizdiği resimler gelecek dönemde özel bir proje için de değerlendirilecek. Resim atölyesi zemin katta saat 12.00-19.00'da gerçekleşecek. Tüm misafirler etkinlik alanı ve Akasya içerisindeki bağış noktalarından TOG'a destek de verebilecek.

Kaynak: AA