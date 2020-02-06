"Minik Eller" Scratch Cup 2020'de kendi şehirlerini tasarladı

06.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:06

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, "Bu yıl, kodlama eğitimi misyonumuza Scratch ve CodyRoby eğitimleriyle devam ettik ve bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Scratch Cup 2020'de çocuklarımız, 'Benim Şehrim' temasıyla ideal şehirlerini yarattılar." dedi.

QNB Finansbank ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Minik Eller Kod Yazıyor" projesi kapsamında bu yıl ilki düzenlenen Scratch Cup 2020 yarışmasının finali QNB Finansbank Kristal Kule'de gerçekleştirildi.

Bu yıl "Benim Şehrim" temasıyla ilk kez gerçekleştirilen Scratch Cup'a yıl boyunca 631 başvuru oldu. 10 ekipten 25 çocuğun kodlama heyecanı yaşadığı finalde, çocuklar geliştirdikleri kodlarla şehirlerindeki problemleri tespit edip çözüm bulmaya çalıştı.

Yarışmanın finalinde konuşan QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, QNB Finansbank olarak, 2015 yılından bu yana öncülüğünü üstlendikleri kodlama eğitimlerini bu yıl da Habitat Derneği ile birlikte başlattıkları "Minik Eller Kod Yazıyor" projesi ile sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl, kodlama eğitimi misyonumuza Scratch ve CodyRoby eğitimleriyle devam ettik ve bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Scratch Cup 2020'de çocuklarımız, 'Benim Şehrim' temasıyla ideal şehirlerini yarattılar. Odağında teknoloji ve inovasyon olan bir banka olarak bu projenin önemine inanıyoruz. Ayrıca banka olarak çocuk ve gençleri geleceğe hazırlama misyonu doğrultusunda eğitimle ilgili her türlü faaliyeti çok önemsiyoruz.

Geleceğin dünyasında yer almak istiyorsak sahip olduğumuz teknolojinin altyapısını da bilmek zorundayız. Teknolojiyi üreten taraf olmak, gençlerin ve çocukların iyi birer eğitim almaları ülkemizin geleceğinin nasıl şekilleneceğinin de bir göstergesi. Bu nedenle çocuklara erken yaşta kodlama eğitiminin temellerini vermek, içinde yaşadığımız dünyanın nasıl işlediği konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak açısından çok önemli."

83 bin 801 çocuğa ulaşıldı

Güzeloğlu, 2019 yılında 39 şehirde 726 gönüllü finansçının da desteğiyle 83 bin 801 çocuğa farklı projelerle ulaştıklarını anlatarak, "2020 yılında daha çok gönüllü finansçımızla daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz ve çocuklarımızı kodlamadan matematiğe, sanattan kültürel gelişime kadar birçok alanda eğitecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise dijital dünyanın lisanının kodlama olduğunu belirterek, "Kodlamanın temeli olan algoritma, bir problemin çözümünde önemli olan mantıksal ve sıralı şekilde ifade etme yetisini geliştiriyor. Kodlama, çocukların yaratıcılıklarını geliştiriyor ve onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyor. Hayal dünyalarını genişletiyor ve onlarda ben de yapabilirim duygusunu ön plana çıkarıyor.

Dilimizde güzel bir söz var; 'ne ekersen onu biçersin.' Haziran 2015'ten bu yana Türkiye'nin dört bir yanında 8-12 yaş çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Eğitimlerde, MIT tarafından geliştirilen Scratch programını kullanıyoruz. Bu eğitimlerde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Hazır, bu eğitimleri gönüllü gençlerin gerçekleştirdiğini aktararak, "Onlar bizim gönül elçilerimiz. Bu eğitimlerle biz onların ellerine birer ışık veriyoruz ve gittikleri yeri bu ışıkla aydınlatıyorlar. Onlara bu özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gönüllülerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Yeni dönemde hedefimiz, ülkemizde kodlama bilmeyen çocuk kalmayana dek eğitimlerimize ve çalışmalarımıza devam etmek ve ortaklıklarımızı güçlendirerek eğitimlerimizi Türkiye'nin dört bir köşesine yaygınlaştırmak. Geleceğin Türkiyesini ancak bugünden eğitime, çocuklara, gençlere yatırım yaparak kurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kazanan ekipler belli oldu

Finalde 8-10 yaş grubunda, İstanbul'dan Özel Ataşehir Vatan Okulları, İSTEK Kemal Atatürk Okulları, Robotcodi, İzmir'den INOVATHINK, Uşak'tan 3 Eylül İlkokulu, 11-14 yaş grubunda ise, İzmir'den Bahçeşehir Koleji Karşıyaka Kampüsü, TED Aliağa Koleji, Uşak'tan Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu, Aydın'dan İstek Kuşadası Ortaokulu ve Giresun'dan Şehir Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal Ortaokulu'ndan ekipler yarıştı.

Ekipler, En İyi Görsel Tasarım, En İyi Senaryo, En İyi Kod Yapısı, En İyi Uyarlama, En İyi Proje kategorilerinde Scratch Cup 2020 kupasının yanı sıra madalya ve çeşitli hediyelerin de sahibi oldu. Takımlara ödüllerini, QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır verdi.

Kazanan ekipler şöyle:

"8-10 Yaş Kategorisi; En İyi Proje Ödülü; Uşak'tan 3 Eylül İlkokulu, Proje Adı; Değerli Şehrim, En İyi Görsel Tasarım Ödülü; İzmir'den INOVATHINK, Proje Adı; Garry Dönüşüm Artık Şehrimizde, En İyi Kod Yapısı Ödülü; İSTEK Kemal Atatürk Okulları, Proje Adı; Benim Şehrim, En İyi Uyarlama Ödülü; İstanbul Robotcodi, Proje Adı: Gez-Kurtar, En İyi Senaryo Ödülü; Özel Ataşehir Vatan Okulları, Proje Adı; Kim İstanbul'un Kahramanı Olmak İster? 11-14 Yaş Kategorisi, En İyi Proje Ödülü; İzmir'den Bahçeşehir Koleji Karşıyaka Kampüsü, Proje Adı; Akıllı Şehir İzmir, En İyi Görsel Tasarım Ödülü; Giresun'dan Şehir Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal Ortaokulu, Proje Adı; Benim Mutlu Şehrim, En İyi Kod Yapısı Ödülü; Uşak'tan Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu, Proje Adı; Tasarla-Yap-Düzelt, En İyi Uyarlama Ödülü; İzmir'den TED Aliağa Koleji, Proje Adı; Çevre Bilinci ile İlgili Bir Fabl, En İyi Senaryo Ödülü; Aydın'dan İSTEK Kuşadası Ortaokulu, Proje Adı; Yağmur Kasabası."

Kaynak: AA