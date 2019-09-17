Minik eller safranı toprakla buluşturdu

17.09.2019 17:34

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesine adını veren safranın soğanları, çocuklar tarafından toprakla buluşturuldu.

Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safranın ekimi, Safranbolu Kaymakamlığınca "Gençler Safranbolu Safranına Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında Yazı köyünde bir tarlada yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklara, her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasım gibi de mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan, sadece 80 bin çiçekten yarım kilogram üretilebilen safran soğanının nasıl dikileceği anlatıldı.

Daha sonra çocuklar ekim işlemini gerçekleşti.

Programa, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, diğer protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA