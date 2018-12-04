Minik Eller Okullarının Bahçesine Fidan Dikti

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çaycuma Ziraat Odası ortaklığında fidan dikimi gerçekleşti.

Yapılan organizasyon da Çaycuma ilçesinde ve çevre köylerindeki okulların bahçelerine toplamında 77 okulun bahçesine 'Meyve fidanı dikimi' etkinliği yapılacak. İlk olarak İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu'nda gerçekleşen meyve fidanı dikimi etkinliğine; Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Zekai Kamitoğlu, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle birlikte meyve fidanı dikimi yapıldı.

Minik ellerle beraber dikilen fidanların ardından amaçlarının Çaycuma'daki tüm okullara meyve fidanların dikimi olduğunu belirten Kaymakam Keçeli, emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. - ZONGULDAK