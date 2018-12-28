Minik eller kuşları soğuktan koruyacak

SİVAS - Sivas'ta ilkokul öğrencileri kuşları soğuk havadan korumak için okulların bahçesindeki ağaçlara kuş yuvaları astı.

Fevzi Paşa İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri "Doğadaki Çocuklar ve Dışarıdaki Çocuklar" projesi kapsamında kuşları soğuk havadan korumak için ağaçlara yuva ve yemlik yaptı. Minik öğrenciler öğretmenleri ve aileleri eşliğinde atık malzemelerden yaptıkları kuş yuvalarını okul bahçesindeki ağaç dallarına astı. Silindir şeklindeki kartonların etrafını yem ile saran öğrenciler, hazırladıkları yemlikleri de ip ile ağaç dallarına asarak kuşlar için ulaşılabilir hale getirdi.

Fevzi Paşa İlkokulu Müdürü Mustafa Demir etkinlik hakkında bilgi vererek,"Yoğun bir kar yağışı oldu. Bizim kültürümüz de 'komşusu açken tok yatan bizden değildir.' Dolayısıyla bu komşu sadece insanlar değil canlılarda bir komşumuz. Kuşlar, kurtlar. Havanında soğuk olmasından dolayı yiyecek bulmasında zorlanıyor. Bir proje yaptık tabi. Bu proje kapsamında hem çocuklara bir bilinç kazandıralım kuşlara yem yuvası yaparak. Hem de diğer komşularımızın bu şartlarda aç olduğunu vurgulayarak böyle bir proje yapmış olduk." dedi.

Sınıf Öğretmeni Feraye Aygel,"Biz bu etkinliği 3 yıldır yapıyoruz. Artık gelenekselleşti. Önceki yıl Kurt Deresi Parkı'na kuş yuvası asmıştık, geçen yıl kuş yemleme yaptık, bu yıl kuş yemleme etkinliği yapacaktık ama velilerimiz sağolsunlar 'kuşlarımız sadece yem yemesin, üşümesinler' de diye düşünerek, kuş yuvaları yaptılar. Çocuklarıyla birlikte zaman geçirdiler. Bir çok kuş yuvasına yakından bakıldığı zaman 'sıfır atık' projesiyle de bire bir uyuşuyor. Daha çok dondurma çubuklarından yapıldı. Velilerimiz bunu kullandılar. Çocuklarımızın bu konuda bir farkındalık yaratması gerekiyordu onu yaptığımıza inanıyorum." diye konuştu.

Öğrenciler ise kuşlara yuva yaptıkları için çok mutlu olduklarını söylediler.

Kaynak: İHA