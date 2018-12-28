Minik Eller Kuşları Soğuktan Koruyacak

Sivas'ta ilkokul öğrencileri, kuşları soğuk havadan korumak için okulların bahçesindeki ağaçlara kuş yuvaları astı.

Fevzi Paşa İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri, "Doğadaki Çocuklar ve Dışarıdaki Çocuklar Projesi" kapsamında kuşları soğuk havadan korumak için ağaçlara yuva ve yemlik yaptı. Minik öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri eşliğinde atık malzemelerden yaptıkları kuş yuvalarını okul bahçesindeki ağaç dallarına astı. Silindir şeklindeki kartonları yem ile dolduran öğrenciler, hazırladıkları yemlikleri de iple dallara asarak kuşlar için ulaşılabilir hale getirdi.

Fevzi Paşa İlkokulu Müdürü Mustafa Demir, "Yoğun bir kar yağışı oldu. Bizim kültürümüzde komşusu açken tok yatan bizden değildir. Dolayısıyla bu komşu sadece insanlar değil, canlılar da bir komşumuz. Kuşlar, kurtlar. Havanın da soğuk olmasından dolayı yiyecek bulmada zorlanıyor. Bir proje yaptık tabii. Bu proje kapsamında hem çocuklara bir bilinç kazandıralım kuşlara yem yuvası yaparak hem de diğer komşularımızın bu şartlarda aç olduğunu vurgulayarak böyle bir proje yapmış olduk" dedi.

Sınıf Öğretmeni Feraye Aygel ise, "Biz bu etkinliği 3 yıldır yapıyoruz, artık gelenekselleşti. Önceki yıl Kurt Deresi Parkı'na kuş yuvası asmıştık. Geçen yıl kuş yemleme yaptık, bu yıl kuş yemleme etkinliği yapacaktık ama velilerimiz sağolsunlar 'kuşlarımız sadece yem yemesin, üşümesinler' de diye düşünerek kuş yuvaları yaptılar. Çocuklarıyla birlikte zaman geçirdiler. Birçok kuş yuvasına yakından bakıldığı zaman 'Sıfır Atık Projesi'yle de birebir uyuşuyor. Daha çok dondurma çubuklarından yapıldı. Velilerimiz bunu kullandılar. Çocuklarımızın bu konuda bir farkındalık yaratması gerekiyordu, onu yaptığımıza inanıyorum" diye konuştu.

Öğrenciler, kuşlara yuva yaptıkları için çok mutlu olduklarını söylediler. - SİVAS

Kaynak: İHA