ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 21 Aralık 2021

ABONE OL MİNİK ELLER KOOPERATİFTE! Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı Ana Sınıfı öğrencileri Dünya Kooperatifçilik Günü'ne özel Nar Kooperatifi'nde anneleriyle birlikte turşu kuracaklar.

21 Aralık 2021 Salı günü saat 10. 00-12. 00 arasında düzenlenecek olan etkinlikte afacanlar kış aylarının vazgeçilmezi turşunun yapımını öğrenecek.

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