Minik Eller doğayı kurtarmak için kendi oyunlarını kodladı

Pandemi sürecinde eğitimlerin online olarak gerçekleştirildiği programda, final de online olarak 2 Mart Çarşamba günü ünlü sunucu Geveze'nin sunumuyla gerçekleşti. Birbirinden yaratıcı oyunlar kodlayan çocuklar, doğayı korumak ve yaşatmak için yaratıcılıklarının sınırlarını zorladılar.

QNB Finansbank'ın, çocuk ve genç odaklı "Minik Eller Büyük Hayaller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu çatısı altında, Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Scratch Cup bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi. Pandemi sürecinde eğitimlerin ve final programının online ortama taşınmasıyla eğitimlerini tamamlayan çocuklar doğayı kurtarmak için kodladıkları oyunları final etabında sergiledi. Mentorları ile birlikte 28 çocuğun oluşturduğu 10 finalist takımın katılımıyla 2 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilen finalde çocuklar, kodladıkları birbirinden yaratıcı oyunları jürinin değerlendirmesine sundu.

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan finalde yaptığı konuşmada son iki yıldır online olarak düzenledikleri Scratch Cup ve kodlamaya olan ilginin giderek arttığını belirtti. Ömür Tan; "2015 yılından bu yana kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızın temeline çocukları ve gençleri alarak Türkiye'de çocuğu sahiplenen tek bankayız. Banka olarak bizi ayrıştıran en önemli etken dijitalleşmeye ve teknolojiye yaptığımız yatırım ve bunu çalışmalarımızın odağına koymamız oldu. Çocuk ve gençler için hayata geçirdiğimiz eğitim programlarını çok hızlı bir şekilde online platformlara taşıyabildik. Bu da daha fazla çocuğa ulaşmamıza vesile oldu. Bu anlamda teknolojinin sunduklarıyla pandeminin bize pozitif bir etkisi de oldu diyebiliriz. Çocukları teknolojiyi öğrenmeye ve anlamaya cesaretlendirmeliyiz. Bugün heyecanla sunumlarını dinlediğimiz parlak fikirli, zihni açık bu nesil ile hedeflediğimiz geleceği yaratacağımıza olan inancımız bir kez daha perçinlendi. Bizler de bu eğitimlerle çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkaracak, dünyayı daha iyi anlamalarında ve vizyon sahibi bireyler olmalarında onları destekleyeceğiz.

Öte yandan, 2015 yılından bu yana Minik Eller Büyük Hayaller kurumsal sosyal sorumluluk platformumuz çatısı altında proje ortağımız Habitat Derneği ile birlikte kodlama eğitimleri veriyoruz. Son üç yıldır da Habitat Derneği ile eğitimlerimizi Scratch ve CodyRoby eğitimleriyle bir adım ileriye taşıyarak bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında toplamda 45 binden fazla çocuğa ulaşarak 345 bin saate yakın kodlama eğitimi verdik.

Artık Türkiye'deki 8-14 yaş arası tüm çocuklar online ortamda Scratch eğitimini ücretsiz alabiliyorlar. 2020 Mart ayından itibaren online olarak verdiğimiz eğitimlerde 65'ten fazla şehirde 13 binden fazla çocuğa ulaştık. Daha fazla çocuğa ulaşmak için de bu eğitimlere devam edeceğiz. Ödül törenimizde bulunan çocuklarımız ve öğretmenleri, değerlendirmelerden sonra finale kalarak büyük bir başarı gösterdiler. Her bir çocuğumuzu tek tek tebrik ediyorum. Bu projeyi birlikte hayata geçirdiğimiz proje ortağımız Habitat Derneği'ne de en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Scratch Cup 2022 finalinde konuşan Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Habitat Derneği olarak çocuklarımızın erken dönemde dijital dönüşüme entegre olabilmelerine büyük önem atfediyoruz. Bu çerçevede, onların dijital becerilerini geliştirerek, 21. yüzyılın yetkinlikleriyle donatılmalarını ve yeni teknolojilerin yalnızca kullanıcıları değil, aynı zamanda da geliştiricileri olmalarını istiyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda 2019 yılında QNB Finansbank ortaklığında hayata geçirdiğimiz "Minik Eller Kod Yazıyor" projesi ile geride kala 3 yılda Türkiye'nin 67 ilinden toplamda 34 bin çocuğumuzu temel kodlama eğitimleri ile buluşturduk. Pandemi döneminde ise eğitimlerimizin aksamaması adına ve eğitim içeriklerinin geniş kitlelere ulaşması amacıyla hayata geçirdiğimiz "www.minikellerkodyazıyor.com" üzerinden bugüne kadar toplam 4.725 çocuğumuz kodlama eğitimi aldı ve eğitimlerin tüm aşamalarını tamamladı. Proje kapsamındaki eğitimler ve etkinlikler ile çocuklarımızın sadece kodlama becerilerini değil sanat, resim, müzik ve hikâye anlatıcılığı becerilerini, hayal güçlerini ve yaratıcılık kaslarını da geliştirmeyi amaçlamaktayız. Hepimiz biliyoruz ki 21.yy, dijital yetkinlikleri gelişmiş kişilerin toplumları yönlendirip liderlik edeceği bir yüzyıl olacaktır. Bu sebeple çocuklarımızın dijital yetkinliklerini geliştirirken edindikleri bu dijital yetkinliklerle dünyamızın sorunlarından biri olan iklim krizine çözümler üretiyor olmaları Scratch Cup yarışmanın önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Bu sene ise "Doğayı Kurtarmak Parmaklarının Ucunda" teması ile düzenlediğimiz Scratch Cup'ın 2022'e katılan tüm çocuklarımızı dereceye girmiş olsun ya da olmasın canı gönülden kutluyor ve başarılarının daim olmasını diliyorum. "

İki farklı yaş kategorisinden 10 farklı takım yarıştı

'Doğayı Kurtar' temasıyla düzenlenen Scratch Cup 2022'e Türkiye'nin dört bir yanından 836 takım, eğlenceli ve bir o kadar da yaratıcı oyunlarıyla katıldı. Yapılan uzun değerlendirmeler sonucunda 8-10 yaş ve 11-14 yaş kategorilerinden beşer takım olmak üzere toplam 10 takım finale kaldı. Ekipler, yarışma boyunca kendilerine verilen süre içinde oyunlarını anlatıp jürinin sorularını yanıtladı.

Finalde 8-10 yaş grubunda; Ayak İzlerini Takip Et, Doğa Dostu, Doğa Park, Doğayı Kurtar ve Güven Bana Dünya; 11-14 yaş grubunda ise Çevrem Temiz Dünya Temiz, Doğa ve Çevre, Dünya Koruyucusu Kedi, Dünyanın Kaderi Elimizde ve Kübikera ekipleri yarıştı. Ekipler, kendi yaş kategorileri içerisinde En İyi Görsel Tasarım, En İyi Senaryo, En İyi Kod Yapısı, En İyi Uyarlama, En İyi Proje ödül kategorilerinde Scratch Cup 2022 kupası ve madalyaları ile teknoloji hediye çekinin sahibi oldular.

Habitat Derneği ve QNB Finansbank iş birliği ile, MIT'nin (Massachusetts Institute of Technology) geliştirdiği, çocukların kullanımına göre tasarlanmış ve kolay bir ara yüze sahip programlama dili olan Scratch 3.0 ve bilgisayarsız kodlama ile çocukların algoritma becerilerinin gelişmesine yarayan bir kart oyunu olan CodyRoby eğitimi veriliyor.

Kazanan ekipler;

8-10 Yaş Kategorisi

En İyi Proje Ödülü; Doğa Park Ekibi, Uşak Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu

En İyi Görsel Tasarım Ödülü; Doğayı Kurtar Ekibi, İstanbul

En İyi Kod Yapısı Ödülü; Güven Bana Dünya Ekibi, Şanlıurfa Özel Yavuz Selim Dağ Koleji

En İyi Uyarlama Ödülü; Ayak İzlerini Takip Et Ekibi, Kocaeli Şükrü Aracı İlkokulu

En İyi Senaryo Ödülü; Doğa Dostu Ekibi, İzmir Bilfen Eğitim Kurumları

11-14 Yaş Kategorisi

En İyi Proje Ödülü; Dünya Kurtarıcısı Kedi Ekibi, Bursa Özel Özkocaman Ortaokulu

En İyi Görsel Tasarım Ödülü; Dünyanın Kaderi Elimizde Ekibi, İstanbul Ali Haydar Ersoy Ortaokulu

En İyi Kod Yapısı Ödülü; Kübikera, Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi

En İyi Uyarlama Ödülü; Doğa ve Çevre Ekibi, Hatay TED Koleji

En İyi Senaryo Ödülü; Çevrem Temiz Dünya Temiz Ekibi, İzmir Özel Rota Bornova Ortaokulu