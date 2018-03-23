Minik Eller Doğaya Can Kattı

Fidanları dikip, can suyunu veren minik öğrencilere yeni fidanları toprakla buluşturabilmeleri için farklı ağaç ve çiçeklerin tohumları dağıtıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il merkezinde bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören minik öğrenciler, 'Orman Haftası' nedeniyle 'Minik Eller Fidanlığı' oluşturdu. Öğretmenleri ve aileleriyle birlikte fidanlığın oluşturulacağı alana giden 100 öğrenci, yaklaşık 200 çam fidanını toprakla buluşturdu. Fidanların dikilmesi için kazılan alanlara çam fidanlarını yerleştiren minik öğrenciler, daha sonra oyuncak küreklerini kullanarak fidanları dikip, suluklarıyla fidanların can suyunu verdiler. Daha sonra aileleriyle birlikte fotoğraf çekilen minik öğrencilere yeni fidanları toprakla buluşturabilmeleri için farklı ağaç ve çiçeklerin tohumları dağıtıldı.