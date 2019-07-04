Minik eller çömlek yaptı

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler, çömlek ustası Salim Yaşar'ın atölyesini ziyaret ederek çömlekçilik mesleği hakkında bilgi aldılar.

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, çömlek ustası Salim Yaşar'ın atölyesini ziyaret ederek, kendi elleriyle çömlek yaptılar. 50 yıllık çömlek ustası olan Salim Yaşar Usta ile birlikte vakit geçiren Kur'an kursu öğrencileri, çamur çarkının başına geçerek minik elleriyle çamuru şekillendirip vazo yapmaya çalışırken büyük mutluluk yaşadılar. Çömlekçi ziyaretinde öğrencileri yalnız bırakmayan İl Müftüsü Necati Akkuş burada yaptığı açıklamada, "Bu etkinliğin amacı çocukların toprağa dokunması, üretimi öğrenmeleri, sanat ve kültürü tanımaları, sağlıklı kaplarda beslenme bilincinin yerleşmesini sağlamak. Günümüzde sentetik oyun hamuruyla oynuyor çocuklar, bizim amacımız çocukları doğal hamur ve doğal çamurla buluşturmak" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA