Minik Elizan Ece, kumbarasını bağışladı
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Minik Elizan Ece, kumbarasını bağışladı

Minik Elizan Ece, kumbarasını bağışladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi kumbarasında biriktirdiği parayı, hasta çocuklara verilmek üzere bağışladı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi kumbarasında biriktirdiği parayı, hasta çocuklara verilmek üzere bağışladı.

Saray'ın Küçükyoncalı Mahallesinde yaşayan 1'inci sınıf öğrencisi Elizan Ece Demirkapu hasta olan çocukların tedavisinde kullanılmak üzere kumbarasında biriktirdiği parayı bağışladı. Minik Elizan Ece kendi düşüncesi ile kumbarasında biriktirdiği paraları Saray'da hasta olan çocuklara bağışlamak istedi. Geçtiğimiz yılda kumbarasında biriktirdiği parayı hasta çocukların tedavisinde kullanılmak üzere bağışlayan minik Elizan Ece'nin ailesi de bunun üzerine yetkililerle irtibata geçti. Minik Elizan Ece'yi evinde ziyaret eden Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Uçak, küçük çocuğun hasta olan çocuklara bağışlamak istediği parayı teslim aldı. Ece'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Uçak, bu gururlandıran davranışından dolayı minik kıza hediye vererek teşekkür etti.

Hasta çocukların tedavisinde kullanılmak üzere bir yıldır kumbarasında biriktirdiği parayı bağışlayan Elizan Ece'nin kumbarayı teslim almaya gelen misafirlerine de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla küçük bir sürprizi vardı. Minik Elizan Ece misafirlerine şiir ve şarkı dinletisinden oluşan bir de gösteri sundu. Gösteri misafirler tarafından çok beğenilerek ayakta alkışlandı. - TEKİRDAĞ

Minik Elizan Ece, kumbarasını bağışladı
Minik Elizan Ece, kumbarasını bağışladı
Minik Elizan Ece, kumbarasını bağışladı
Minik Elizan Ece, kumbarasını bağışladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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