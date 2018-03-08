Minik Elden Askere Selam

Sivas'ta minik bir çocuğun jandarma ekiplerini selamlandırması, Zeytindalı harekatı ile artan milli hassasiyeti bir kez daha ortaya koydu.

Sivas'ın Kangal İlçesi'nde minik bir çocuk görevli jandarma ekiplerinin bulunduğu aracın yanına giderek, aracın içerisinde ki üniformalı jandarmaları hazır ol duruşunda asker selamı ile selamladı. Bu kare Zeytindalı Harekatının 7'den 70'e herkeste milli duyguları üst seviyeye çıkartığını ortaya koydu. - SİVAS