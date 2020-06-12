Minik Ela, tilkileri elleriyle besliyor
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Minik Ela, tilkileri elleriyle besliyor

ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde anne ve babası ile birlikte kalan 4 yaşındaki Ela Zekiye Ataman, bölgeye gelen tilkileri elleri ile besliyor.

Minik Ela, tilkileri elleriyle besliyor
12.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:38

ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde anne ve babası ile birlikte kalan 4 yaşındaki Ela Zekiye Ataman, bölgeye gelen tilkileri elleri ile besliyor. Ela Zekiye Ataman, "Otelin önüne kadar gelen tilkileri görünce önce korkup kaçıyordum. Ama şimdi onlarla arkadaş oldum. Otelin önüne geldiklerinde dışarı çıkıp onlara yiyecek veriyorum. Yemek verdiğim 3 tane tilki var her biri ayrı ayrı geliyor. Ben onları çok seviyorum" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dağdaki tüm otellerin kapanmasıyla büyük bir sessizliğe bürünen Palandöken, hayvanların rahat dolaşmasına neden oldu. Yiyecek bulmak için dolaşan tilkilerle otelin önünde karşılaşan Uliana-Süleyman Ataman çiftinin tek çocukları olan Ela, ilk önce korkup otele girdi. Camdan baktığı tilkilerle kısa sürede dostluk kuran Ela Zekiye Ataman, onlara annelik yapmaya başladı. Otelin önüne gelen tilkilerle sohbet etmeye çalışan ve onlara sevgi dolu sözler söyleyen Ela Zekiye, "Otelin önüne kadar gelen tilkileri görünce önce korkup kaçıyordum. Ama şimdi onlarla arkadaş oldum. Otelin önüne geldiklerinde dışarı çıkıp onlara yiyecek veriyorum. Yemek verdiğim 3 tane tilki var her biri ayrı ayrı geliyor. Ben onları çok seviyorum. Bazen bir tane de kirpi geliyor" dedi.

Otel Genel Müdür Yardımcısı olan baba Süleyman Ataman ise, "Pandemi nedeniyle oteller kapandı. Biz de otelde yaşıyoruz. Dağda insan olmayınca tilkiler ve kirpi yiyecek bulmak için otelin önüne kadar gelmeye başladı. Kızım da onlarla güzel bir dostluk kurdu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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