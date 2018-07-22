Minik Ecrin Yürümek İçin Yardım Bekliyor

Karaman'da doğuştan çarpık ayaklı olan 3 yaşındaki Ecrin için ailesi yetkililerden destek bekliyor.

Merkeze bağlı Paşabağı köyünde ikamet eden İbrahim ve Fadime Kartop çiftinin 5 çocuğundan birisi olan 3 yaşındaki Ecrin, çarpık ayaklı olarak dünyaya geldi. Ailenin maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle Ecrin'e 6 aydır halası Şerife Şimşek bakıyor.

Yeşil kartı olan ve köyünde günübirlik yevmiyeci olarak çalıştığını anlatan baba Kartop, kızının iyileşmesi için Karaman ve Konya'daki hastanelere başvurduğunu söyledi.

Kızının yürümesini istediğini ve bunun için çok uğraştığını dile getiren baba Kartop, "Sonuç olarak net bir bilgi vermediler. Ameliyat olursa bizim gibi olmasa da yürüyebileceğini söylediler." dedi.

Yetkililerden destek beklediğini aktaran baba Kartop, şunları ifade etti: "Çocuğumun hastalığıyla ilgili ilgilenen doktorların bir an önce yardımlarını bekliyorum. Önce devlet büyüklerimizden, Sayın Cumhurbaşkanımdan destek bekliyorum. Sesimi duyurabildiğim hayırsever vatandaşlardan dualarını bekliyorum."

Ecrin ile dışarıya çıktıklarında top oynayan çocukları görünce yüz ifadesinin değiştiğini aktaran hala Şerife Şimşek ise şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızdan ve eşi Emine hanımdan özellikle yardımlarını bekliyorum. Ecrin için istiyoruz. Eğer benim maddi durumum olsaydı gerçekten yaptırırdım. Maddi konuda değil, bizim kadar olmasa da kendi ayaklarının üzerinde durabilecek şekile gelmesini istiyoruz. Çocuklarla oyun oynamasını, bizim gibi koşmasını istiyorum."