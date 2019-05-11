Minik Ecrin'i arama çalışmaları havadan görüntülendi

Ekipler 1,5 yaşındaki Ecrin için seferber oldu

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 gün kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı, 7 Mayıs'tan beri devam ediyor. Minik kız, kaybolduğu bölgeye yakın ormanlık alanda köylülerin de yardımıyla aranıyor. Çalışmalara, Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim, İl Jandarma Komutanlığı ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri ve UMKE katılıyor. AFAD ekipleri, çalışmalarda iz takip köpeği ile kadavra arama köpeği kullanıyor. Geçen günlerde helikopter ile havadan aranan Ecrini arama çalışmaları bugün evin üst, alt ve yakın bölgelerinde devam ediyor.

İz köpeklerinin çalışması bugün saat 14.00'de sona erecek. 72 saat içinde izler silindiği iz takibi sona erecek. Kadavra köpekleri ile aramaya devam edilecek. Bugün arama yoğunluğu ev civarında yoğunlaştı. Minik Ecrin'i arama çalışmaları bugün de devam ediyor.

Kaynak: İHA