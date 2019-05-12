Minik Ecrin'i Arama Çalışmaları 6'ncı Günde de Devam Ediyor

Samsun'da 6 gün önce evinin önünde oynarken kaybolan ve bir daha haber alınamayan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde de devam ediyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmaları altıncı gününde de devam ediyor. Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için arama çalışmaları sabahın ilk saatleriyle başladı. Çalışmalara İl Jandarma ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim ile AFAD ve UMKE görevlileri katıldı. AFAD'ın 32 kişilik ekiple katıldığı arama çalışmalarına bir iz takip, üç canlı arama, bir de kadavra arama köpeği destek veriyor. Ayrıca Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nden bölgeye Bae adında yeni bir iz köpeği daha gönderildi. Bae de diğer köpeklerle birlikte minik Ecrin'e dair bir iz aradı.

Öte yandan minik kız dün de Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı Kurbağa Adamlarca aranmıştı. 6 km'lik bir alanı tarayan kurbağa adamlar, bugün de aramalarını farklı noktalarda sürdürüyor.

Arama ekipleri, çalışmalarını daha geniş bir alanda sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA