Minik Ebubekir, kumbarasındaki 23 TL'yi bağışladı
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ebubekir Sıddık, Polis

Minik Ebubekir, kumbarasındaki 23 TL'yi bağışladı

Minik Ebubekir, kumbarasındaki 23 TL'yi bağışladı "Korona virüs gitsin' diyen Minik Ebubekir, kampanyaya katılmak amacıyla kumbarasını polis ağabeylerine teslim etti Annesinin kronik rahatsızlığı olan ve babası asgari ücretle çalışan 4 yaşındaki Ebubekir Sıddık Olgun, 'korona virüs gitsin'...

08.04.2020 21:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:38

Minik Ebubekir, kumbarasındaki 23 TL'yi bağışladı

"Korona virüs gitsin' diyen Minik Ebubekir, kampanyaya katılmak amacıyla kumbarasını polis ağabeylerine teslim etti

ADIYAMAN - Annesinin kronik rahatsızlığı olan ve babası asgari ücretle çalışan 4 yaşındaki Ebubekir Sıddık Olgun, 'korona virüs gitsin' diye "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasını bağışladı.

Babası il dışında asgari ücret ile çalışan, annesi kronik hasta olan yaşı küçük ama yüreği kocaman olan Ebubekir Sıddık Olgun, televizyonda gördüğü "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasını bağışlamak istedi. Çocuğunun ısrarı üzerine anne Miyase Olgun, 155'i arayarak parayı yatırmak için polislerden yardım istedi.

Polis ekipleri Olgun ailesinin Sümerevler Mahallesindeki evine giderek, küçük Ebubekir Sıddık'ın kumbarasını aldı. Polis ekipleri içinde sadece madeni para bulunan kumbarayı bankada açtı. İçindeki madeni parayı sayan polis memurları 23.45 TL olan parayı banka görevlilerine verdi. Dekontu alan polis memurları daha sonra bu dekontu aileye teslim etti.

Anne Miyase Olgun, oğlunun televizyonda bu kampanyayı duyduğunu ve "kumbaramı bağışlayacağım" dediğini belirterek, kendisinin kronik hasta olmasından dolayı polisleri aradığını ifade etti.

Ebubekir Sıddık Olgun ise, "Korona virüs gitsin diye" bağış yaptığını söyledi.

Minik Ebubekir, kumbarasındaki 23 TL'yi bağışladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Minik Ebubekir, kumbarasındaki 23 TL'yi bağışladı
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