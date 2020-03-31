Minik Devran'dan duygulandıran davranış
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı

Minik Devran'dan duygulandıran davranış

Minik Devran'dan duygulandıran davranış Kumbarasındaki paraları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na minik Devran'dan da destek geldi.

31.03.2020 23:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:37
Minik Devran'dan duygulandıran davranış

Minik Devran'dan duygulandıran davranış

Kumbarasındaki paraları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı

ERZURUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na minik Devran'dan da destek geldi. 9 yaşındaki küçük çocuk kumbarasında biriktirdiği paraları bankaya giderek kampanya için bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası başlattığını açıklamıştı. Erzurum'un Karayazı ilçesinde oturan 9 yaşındaki Devran Özmen polislerin yanına giderek ilçe kaymakamı ile görüşmek istediğini söyledi. Ekipler, minik Devran'ı Karayazı Belediye Başkan Vekili ve Kaymakamı Abdulgani Mağ ile görüştürdü. Kaymakam Mağ ile sohbet eden küçük Devran, kumbarasında biriktirdiği 29 TL'yi kampanya için bağışlamak istediğini söyledi. Kaymakam Mağ, küçük çocuğun isteğini kırmayarak ekiplerle bankaya yönlendirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Karayazı Belediye Başkanı Vekili ve Kaymakam Abdulgani Mağ, "Sabah arkadaşlar Devran isminde bir çocuğumuzun benimle görüşmek istediğini ifade edip, odamıza getirdiler. Devranla konuştuğumuzda belediye de olduğumu öğrenince buraya geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını duyduğunu ve kumbarasında olan 29 TL'yi bağışlamak istediğini ifade etti. Karayazı adına bağışın ilk günlerinde böyle bir evladımızla mesaiye başlamak mutlu etti. Hem bizi gururlandıran hem de duygulandıran bir gelişmeydi. Toplum destekli polisimizle beraber Devran bankaya giderek bağışını yapıp dekontuyla beraber onu eve uğurladık. Devran'ı yetiştiren annesine, babasına, bu duyarlılığı gösteren kendisine, öğretmenlerine çok teşekkür ediyoruz. Kampanyaya bütün duyarlı vatandaşlarımızı bağış yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Minik Devran'dan duygulandıran davranış

Kaynak: İHA

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Minik Devran'dan duygulandıran davranış
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