Minik Cumhuriyet Savcısı Cübbe Giyip Makam Koltuğuna Oturdu

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını minik öğrencilere bıraktı.

Adalet Sarayı'na gelen 3 çocuğu makamında karşılayan Başsavcı Eker, çocuklar çiçek takdim etti. Daha sonra cübbe giyen çocuklar, Eker'in makam koltuğuna oturan çocuklara gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başsavcı Eker, 23 Nisan'ı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiğini ve dünyada örneği olmayan bir bayram olduğunu söyledi. Türk çocuklarının çok şanslı olduğunu söylerken Eker, "Çocuklarımız inşallah bu ülkeye ve millete güzel bir şekilde hizmet sunacaklar. Gözlerindeki ışıltıdan bunu anlıyorum. Giydikleri cübbe ve oturdukları koltuk onlara çok yakıştı. İnşallah gelecekte istedikleri mesleklerde en üst noktalarda olurlar. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

Eker daha sonra çocuklara çeşitli hediye verdi. - MUĞLA