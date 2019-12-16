Minik çocuklardan çocuklar için atkı
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Minik çocuklardan çocuklar için atkı

Karabük'te 4-6 yaş arası Kur'an Kursu öğrencileri, "küçük çocuklar üşümesin" diyerek atkı ördü.

16.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:44
Minik çocuklardan çocuklar için atkı

'te 4-6 yaş arası Kur'an Kursu öğrencileri, "küçük çocuklar üşümesin" diyerek atkı ördü.


100. Yıl Mahallesi Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş arası öğrenciler, "küçük çocuklar üşümesin" diye el işi dersinde öğretmenlerinin hazırladıkları kalıpla atkı ördü. Öğrenciler, ördükleri atkıları ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Karabük Şubesine teslim etti.


Kurs sorumlu öğretmeni Arzu Yarbaşı eşliğinde Türk Kızılayı Karabük Şubesine gelen çocukları, Şube Başkanı Özcan Büyükgenç karşıladı.


Çocuklar, heyecanla ve mutlulukla kendileri ördükleri atkıları ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere Büyükgenç'e teslim etti.


Çocuklara ve öğretmenlerine teşekkür eden Büyükgenç, "Sizleri ayakta alkışlıyorum, veren el olmak çok önemli, iyilik sever olmak çok mühim. Siz maşallah bu küçük yaşınızda kocaman yürekli insanlarsınız. Veren el olarak çok önemli bir mesaj verdiniz insanlığa ve tüm topluma. Sizleri yetiştiren öğretmenlerinize ve ailelerinize teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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