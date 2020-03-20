Minik Cengizhan'ın yaramazlığı kendisini de ablasını da "yaktı" Erzurum'da, mutfaktaki kaynar su dolu elektrikli ısıtıcıyı deviren 11 aylık Cengizhan Kırmaztaş ile mutfaktan onu almaya giden kız kardeşinin vücutlarının çeşitli yerlerinden yandı.

Erzurum'da, mutfaktaki kaynar su dolu elektrikli ısıtıcıyı deviren 11 aylık Cengizhan Kırmaztaş ile mutfaktan onu almaya giden kız kardeşinin vücutlarının çeşitli yerlerinden yandı.

Horasan ilçesi Alagöz Mahallesi'nde yaşayan Yavuz ve Nurcan çiftinin 11 aylık bebeği Cengizhan Kırmaztaş, annesinin hamur açtığı sırada emekleyerek mutfağa gitti.

Bebeği mutfaktan almaya giden 11 yaşındaki ablası Zehra da kardeşinin mutfaktaki sehpanın üzerinde bulunan elektrikli ısıtıcının fişini çekmeye çalıştığını gördü.

Zehra Kırmaztaş, küçük kardeşini hemen kucağına alıp mutfaktan götürmek isterken Cegizhan bebeğin ısıtıcının fişini çekmesiyle içi kaynar su dolu ısıtıcı üzerilerine devrildi.

Çocukların bağırma sesini duyunca mutfağa koşan anne Nurcan hemen 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, buradaki ilk müdahale sonrası Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Başı, kolları kulağı, göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden 2. ve 3. derecede derin yanıklar oluşan kardeşlerin tedavisi sürüyor.

Anne Nurcan Kırmaztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir anlık boşluğundan faydalanan bebeğin mutfağa gittiğini anlatarak, "Bebek mutfaktaki elektrikli ısıtıcının fişini çekerken ablası da onu oradan almaya gitmişti, tam o sırada fişi çekiyor ve kaynar su dolu ısıtıcı devrilince yanıyorlar." dedi.

Anne Kırmaztaş, çocuklarının başına gelen talihsiz olaya üzüldüğünü ve yanan kızının da olayın etkisinden kurtulamadığını belirterek, özellikle annelerin bebeklerine sahip çıkma konusunda daha duyarlı davranmasını istedi.

Kırmaztaş, çocuklarının tedavisinin sürdüğünü dile getirdi.

Zehra Kırmaztaş da kardeşinin elinden ısıtıcının fişini almak istediğini anlatarak, "Kardeşim çok yaramaz, yerinde hiç durmuyordu. Onu mutfaktan dışarı çıkaracaktım, elinde ısıtıcının fişi vardı ve fişi çekince kaynar su dolu ısıtıcı üzerimize devrildi. Sırtım, kollarım, boynum yandı, kardeşim de yandı." diye konuştu.

Tedavisinin güzel geçtiğini ve zaman zaman ağrılarının olduğunu belirten abla Kırmaztaş, yaşadığı olayı unutamadığını söyledi.

"Biz yandık başka kimsenin çocuğu yanmasın"

Zehra Kırmaztaş, annelerin bebeklerine daha dikkatli bakmasını isteyerek, "Evde küçük çocuklara sahip çıkılsın, sıcak su ve elektrikli şeylere çocuklar yaklaşmasın. Biz yandık başka kimsenin çocuğu yanmasın. Ablalar ve ağabeyler de kardeşlerine daha dikkatli sahip çıksın." ifadelerini kullandı.

BEAH Yanık Tedavi Merkezi yetkilileri de vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA