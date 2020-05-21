Minik Cemre Cumhurbaşkanından istediği tavşanına kavuştu
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Minik Cemre Cumhurbaşkanından istediği tavşanına kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yavru bir tavşan isteyen 6 yaşındaki Cemre Basatemur'un hayali gerçek oldu.

Minik Cemre Cumhurbaşkanından istediği tavşanına kavuştu
21.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yavru bir tavşan isteyen 6 yaşındaki Cemre Basatemur'un hayali gerçek oldu. Kendisine hediye edilen tavşana Boncuk ismini veren Cemre, büyük mutluluk yaşadı.

Manisa'da yaşayan 6 yaşındaki Cemre Basatemur'un tavşan hayalini, CİMER aracığıyla Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gerçekleştirdi. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Nişancıpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Cemre Basatemur, CİMER üzerinden annesi Sevim Aktugan aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazarak, kendisinden bir yavru tavşan talebinde bulundu. Minik Cemre'nin isteğini Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerine getirdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, Şehzadeler İlçe Tarım Müdürü Çınar Aydoğan, yanlarında getirdikleri tavşan ile birlikte minik Cemre'yi evinin önünde ziyaret etti. Kapıdan çıktığı gibi İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'ün yanına kadar koşturan Cemre'nin mutluluğu çevresindekileri de gülümsetti. Yavru tavşanı sevip okşayan Cemre, tavşanına 'Boncuk' ismini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'e teşekkür eden Cemre, tavşanları çok sevdiğini ve ona güzel bakacağını söyledi.

Cemre'ye Ramazan Bayramı hediyesi verdiklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, yaşanılan süreci şöyle anlattı:

"Cemre'nin mesajı bize CİMER üzerinden geldi. Arkadaşlarım bana Cemre kızımızın bir yavru tavşan isteğinin olduğunu ifade ettiler. Kendisi de mesajı yazamamış, bu mesajı da 'anneme yazdırıyorum' diye belirtmiş. Bizi de Ramazan Bayramı öncesi tebessüm ettirdi. Bu korona virüs günlerinde hakikaten bizi tebessüm ettiren bir husus oldu. Bizde Cemre'nin hediyesini bayram öncesinde vermiş olalım istedik. Cemre'nin ve ailesinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Hayvan sevgisini bu yaştaki çocuklarımızda görmek bizleri mutlu ediyor. Aynı zamanda CİMER'i de halkımızın kendisine yakın görmesi, küçük bir kızımızın tavşan isteyecek kadar kendisini devlete yakın görmesi bizim için ayrıca memnuniyet verici bir durum" dedi.

Cemre'nin annesi Sevim Aktugan kızının tavşanlara her zaman ilgisinin olduğunu ifade ederek, "Cemre çok istedi. Televizyonda izlemiş. Bir çocuk CİMER'den papağan istemişti. O da heveslendi. 'İsteyelim' dedi. Biz de CİMER'e başvurduk. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, hediyemiz geldi. Aslında hiç beklemiyordum, sürpriz oldu" diye konuştu.

(Önder Aydın-Ersan Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA

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