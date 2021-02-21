Son dakika haberleri | Minik Çağan'ın kopan 3 parmağı 10 saatlik operasyonla yerine dikildi

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Son dakika haber... Antalya'da iki yaşındaki çocuğun evlerindeki kondisyon bisikletinin kayışına kaptırması ile kopan 3 parmağı, 10 saat süren operasyonla başarılı şekilde yerine dikildi.

Antalya'da iki yaşındaki çocuğun evlerindeki kondisyon bisikletinin kayışına kaptırması ile kopan 3 parmağı, 10 saat süren operasyonla başarılı şekilde yerine dikildi.

Yaklaşık üç yıl önce evlenen Bahar ile Kemal Zavlak çiftinin, 2019'da dünyaya gelen oğulları Çağan, evdeki kondisyon bisikletinin kayışına sol elinin 3 parmağını kaptırdı.

Kopan parmakları da yanlarına alan alenin gittiği hastanede ilk müdahalesi yapılan Çağan, sevk edildiği özel hastanede derhal operasyona alındı.

Çağan'ın parmakları, 10 saat süren başarılı operasyonla, çok ince olan damarları mikroskop altında birleştirilerek yerine dikildi.

"Dokuların tamiri oldukça güçtü"

Operasyonu ekibiyle gerçekleştiren hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Bülent Özgür Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla çocuğun ve kopan parmaklarının kendilerine zamanında ulaştırılmış olmasının önemli olduğunu söyledi.

Kendilerinin de vakit kaybetmeden operasyon kararı aldığını vurgulayan Yazıcı, "Acil şartlarda gerçekleştirilen operasyonla dokular birleştirilerek, kopan uzva kanın gitmesi ve erken müdahaleyle sinirlerin yaşatılması sağlandı. Yavrumuz parmaklarını kaybetmekten kurtuldu. Hastanın yaşının küçük olması ve farklı bir kopma olduğundan dolayı dokuların tamiri oldukça güçtü. Operasyonu başarıyla gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Yazıcı, çocuğun bundan sonraki hayatına herhangi bir uzuv kaybı yaşamadan devam etmesi için uzunca bir süre daha takip edileceğini dile getirdi.

Anne yaşadıklarını unutamıyor

Anne Bahar Zavlak ise oğlunun kopan parmaklarını yerde görünce ne yapacağını bilemediğini, yardım istedikten sonra baygınlık geçirdiğini kaydetti.

O anı hiç unutamayacağını aktaran Zavlak, "Yavrumun çığlığı hala kulaklarımda yankılanıyor. Allah doktorlarımızdan razı olsun. Çok emek verdiler ve Çağan'ın parmakları yerine dikildi." dedi.

Baba Kemal Zavlak ise oğlunun yine oyuncak arabalarıyla oynadığını ve kendilerine el salladığını görünce çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş