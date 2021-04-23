MİNİK BULUT, ALEVLERDEN KORUNMAK İÇİN KANEPENİN ALTINA SAKLANMIŞ
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MİNİK BULUT, ALEVLERDEN KORUNMAK İÇİN KANEPENİN ALTINA SAKLANMIŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki katlı evin üst katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki Bulut Gürgür'e, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki katlı evin üst katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki Bulut Gürgür'e, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapıldı. Cenazeyi teslim almak ve Gürgür'ün cezaevinde olan babası Abbas Gürgür'ün cenazeye katılabilmesi için izin almak için adliyeye gelen yakınlarından Hamza Aslanalp, Bulut alevlerden korunmak için kanepenin altına girmiş ve orada can vermiş. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bizim canımız yandı dedi.

Boğaziçi Mahallesi 2203 sokakta bulunan iki katlı müstakil bir binanın üst katındaki evde, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, evi sardı. Alevlere ilk müdahaleyi yapan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, içeride bir çocuğun olduğu belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, içeriye girdiklerinde Bulut Gürgür'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Gürgür'ün cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

'OYUN OYNAMAK İÇİN GİRMİŞLER'

Bulut Gürgür'ün aile dostu olan görgü tanığı Hamza Aslanalp, otopsi işlemleri ve minik Bulut'un cezaevinde bulunan babasının cenazeye katılabilmesi için savcılığa dilekçe vermeye adliyeye geldiklerini söyledi. Yangının çıktığı evde normalde bir kadının kaldığını ama olay sırasında evde olmadığını belirten Aslanalp, Mahalledeki çocuklar, oyun oynama için boş eve girmişler. İçeride çakmak yakmışlar ve süngeri tutuşturmuşlar. Yangın birden alevleniyor, bizim çocuk da koltuğun altına saklanıyor ve orada can veriyor. İçeri girip çocuğa baktığımızda yaşamını yitirmişti. Herkes içeri girip yardım etmeye çalıştı, herkes hortumla su tutmaya çalıştı. Herkes cebelleşti ama yangın itfaiye gelene kadar söndürülemedi. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bizim canımız yandı. Diyecek başka da hiçbir şey yok dedi.

OĞLUNA KAVUŞMASINA 12 GÜN KALMIŞ

Öte yandan, Abbas Gürgür'ün 4 yıl önce eşi hamileyken işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdiği, yangında yaşamını yitiren oğlu Bulut'u sadece cezaevi ziyaretlerinde görebildiği öğrenildi. Gürgür'ün tahliyesine 12 gün varken oğlunun ölüm haberini aldığı da öğrenildi.

MİNİK BULUT, ALEVLERDEN KORUNMAK İÇİN KANEPENİN ALTINA SAKLANMIŞ
MİNİK BULUT, ALEVLERDEN KORUNMAK İÇİN KANEPENİN ALTINA SAKLANMIŞ
MİNİK BULUT, ALEVLERDEN KORUNMAK İÇİN KANEPENİN ALTINA SAKLANMIŞ
MİNİK BULUT, ALEVLERDEN KORUNMAK İÇİN KANEPENİN ALTINA SAKLANMIŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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