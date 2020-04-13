Minik Buğra'nın hayali gerçek oluyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Minik Buğra'nın hayali gerçek oluyor - Haberler
Süleymanpaşa, basketbol, Tekirdağ, Tenis, Güncel

Minik Buğra'nın hayali gerçek oluyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, eylül ayında ziyaret ettiği Hüseyin Pehlivan İlkokulu'nda kendisinden okuluna basketbol sahası talebinde bulunan minik öğrenci Buğra'nın talebini yerine getirmek için çalışmalara başladı.

13.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:29
Minik Buğra'nın hayali gerçek oluyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, eylül ayında ziyaret ettiği Hüseyin Pehlivan İlkokulu'nda kendisinden okuluna basketbol sahası talebinde bulunan minik öğrenci Buğra'nın talebini yerine getirmek için çalışmalara başladı.

Hüseyin Pehlivan İlkokulu bahçesinde gerçekleştiren çalışmayı yerinde inceleyen Başkan Yüksel, "Genç arkadaşım Buğra'yı tanıyorsunuz. Geçtiğimiz eylül ayında Hüseyin Pehlivan İlkokulu'na gerçekleştirdiğimiz ziyarette bizden, okul bahçesine bir basketbol sahası yapmamızı istemiş; biz de söz vermiştik. O sözümüzü tutuyoruz. Buğra'nın ve binlerce çocuğumuzun hayalini gerçekleştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Hüseyin Pehlivan İlkokulu bahçesinde yürütülen çalışma ile 29 ayrı noktada yapılacak olan spor sahalarına başlandığını, en kısa sürede bitirilerek hizmete sunulacağını müjdeleyerek sözlerini sürdüren Başkan Yüksel; "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak, spora teşvik etmek amacıyla uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğümüz 12 semt sahası, 14 çok amaçlı saha ve 3 tenis sahası ile gençlere kendi yaşam alanlarında spor yapma imkanı sunacağımızı söylemiştik. Toplam 29 tesis. Tesislerimizi hazırlamaya başladık. İnşallah en kısa zamanda hizmete sunacağız." açıklamasında bulundu. Başkan Yüksel; semt sahası, çok amaçlı saha ve tenis sahalarının yapılacağı yerler konusunda da bilgi verirken 29 spor tesisinin yapılacağı yerler şu şekilde açıklandı:

Namık Kemal Mahallesi - Bahçelievler Mahallesi - Eski Cami Mahallesi - Çınarlı Mahallesi - Karadeniz Mahallesi - 100. Yıl Mahallesi - Yavuz Mahallesi - Kumbağ Mahallesi - Gündoğdu Turgut Mahallesi - Aydoğdu Mahallesi - Altınova Mahallesi - Hürriyet Mahallelerinde semt sahasının yapılması planladı.

Çok amaçlı saha (basketbol - voleybol) yapılacak yerler ise şöyle açıklandı:

"Namık Kemal Mahallesi - Bahçelievler Mahallesi - Eski Cami Mahallesi - Karadeniz Mahallesi - 100. Yıl Mahallesi - Aydoğdu Mahallesi - 100. Yıl Mahallesi Mediha Mehmet Tetikol Ortaokulu Bahçesi - Kumbağ Mahallesi Kumbağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Çınarlı Mahallesi Safiye Osman Çeliker İlköğretim Okulu - Eski Cami Mahallesi Tuğlacılar Lisesi - Altınova Mahallesi Şehit Turgut Kurtçu Ortaokulu - Gündoğdu Mahallesi Nurettin Ekmekçioğu İlköğretim Okulu - Hürriyet Mahallesi su deposu üstü - Değirmenaltı Mahallesi Ticaret Borsası Okulu."

Hürriyet Mahallesi Su deposu üstü - Namık Kemal Mahallesi - Bahçelievler Mahallesinde ise tenis sahası yapılması planlanıyor - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak 'Tarlam Cepte' uygulamasını kullanıma sundu
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 6,5 saatte geçti
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 6,5 saatte geçti
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Aleyna Tilki Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Minik Buğra'nın hayali gerçek oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 17:32:56. #1.14#
title