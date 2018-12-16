Minik Böbrek Hastası Hayalleri İçin Yola Çıktı

Babasının vereceği böbreği ile hayata tutunmanın hayallerini kuran minik böbrek hastası, başta Sivas Valiliği olmak üzere hayır sevenlerin destekleri ile nakil için yola çıktı.

Sivas'ta 12 yaşındaki böbrek hastası Hasan Hüseyin Şaşkın ve ailesinin çaresizliğini Türkiye, İhlas Haber Ajansı ile duymuştu. 12 yılda 15 ağır böbrek ameliyatı geçiren Şaşkın'ın bir böbreği iflas etmiş diğerinin ise yüzde 78'lık kısmı çalışmaz duruma gelmişti. Uzun süren tedavi sürecinde ekonomik olarak çöken babanın, oğluna vermek istediği bir böbreği için gerekli olan parayı bulamaması ve minik Hasan Hüseyin'in gözyaşları herkesi üzüntüye boğdu. Haberin ardından yurt içinden ve yurt dışından aileye yardım etmek isteyenler telefonları kilitledi.

Sesini Haluk Levent de duydu

Çaresiz minik böbrek hastasının yardım çağrısını Ahbap Platformu kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent de duydu. Ahbap Platformu, Sivas Valiliği ile iş birliği içerisinde tedavinin yapılacağı hastane ve süreçte gerekli harcamayı yapacak hayırseverleri buldu. Diğer hayırseverlerin de destekleri birleştirilince Şaşkın'ı hayallerine kavuşturacak ilk adım atıldı.

Vali cebinden karşıladı

Konuyu duyar duymaz ilgili birimleri harekete geçiren Sivas Valisi Salih Ayhan, Şaşkın ailesinin ulaşım masraflarını üstlenerek bu bedeli kendi cebinden karşıladı. Vali Ayhan ayrıca atılacak adımları yakından takip ederek ilgililere gerekli talimatları verdi.

Babanın da yüzü güldü

İki gün öncesine kadar içerisinde bulunduğu çaresizliği göz yaşları içerisinde anlatan baba Ali Osman Şaşkın'ın, iki gün içerisindeki gelişmelerden sonra yüzü güldü. Şaşkın başta Sivas Valiliği olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür edip, "Ahbap platformu ve Sivas valiliğimiz bizi yalnız bırakmadı. Haberin ardından bir çok yerden destek telefonları aldık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben bu kadar ilgi olacağını tahmin etmiyordum. Ben yıllardır imkansızlıklar yüzünden çocuğumun tedavisini yaptıramıyordum. Nasip olursa bir adım atıldı. İstanbul'a gidiyoruz. İlk olarak tahliller yapılacak. Tahliller uygun çıkarsa böbreğimi oğluma vereceğim" dedi.

Ahbap platformu Sivas gönüllülerinden Ahmet Selim Bıyık ise yaptığı açıklamada, "Biz Ahbap platformu olarak Sivas Valiliğimiz ile iş birliğinde hayırseverleri bularak bu süreçte ailenin yapması gereken tüm masrafları bu hayırseverlerimiz karşılayacak" dedi.

Minik Şaşkın, İstanbul'da özel bir hastanede başlatılması planlanan tedavisi için bu gece Sivas'tan ayrılarak yola çıktı. Hava yolu ile İstanbul'a gidecek olan Şaşkın ailesini Sivas Valiliği görevlileri ve Ahbap gönülleri yolcu etti. - SİVAS