"Minik beyinler" Dubai maratonu için yarıştı

01.09.2019 16:06

Dünya Mental Sporlar Federasyonu (Memoriad) yönetiminde düzenlenen, "Türkiye Anzan Mental Aritmetik Open Şampiyonası" yurt içi ve yurt dışından 5-12 yaş arasındaki 246 sporcunun katılımıyla başladı.

Şener Çakmak Eğitim Kurumları Yaşamkent Kampüsü'nde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, Özbekistan ve KKTC'den 122'si kız olmak üzere 246 beyin sporcusu yarıştı.

Şampiyonaya İzmir'den katılan Gökay Deniz Kireççi (12) birinci, Trabzon'dan yarışmacı Muhammet Ali Özbek (9) ikinci ve KKTC'den Sarp Türeli (10) üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılar, ekim ayında yapılacak "2020 Dubai Memoriad Olimpiyatları"na katılma hakkı elde edecek.

Memoriad Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesi ve Memoriad Türkiye Başkanı Melik Duyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışma ile çocukların beyni etkin kullanma farkındalığının artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Eğitimler sırasında çocukların beyinlerinin sağ ve sol kısmını aynı anda kullanabilmeyi öğrendiğini belirten Duyar, "Yarışma esnasında çocuklar bir, iki, üç ve dört haneli, bilgisayar tarafından rastgele seçilen sayıları kalem kullanmadan toplamaya çalışıyorlar. Çocuklar toplama işlemini yaparken duygusal olarak da sayıyı hissederek beynin iki küresini de kullanmış oluyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA