Minik Berre'nin hayvan sevgisi

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Berre İdiz, soğuk havalardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için pencerenin önüne her sabah ekmek bırakıyor.

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Berre İdiz, soğuk havalardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için pencerenin önüne her sabah ekmek bırakıyor.

İlçeye bağlı Memur-Sen TOKİ'de ikamet eden Berre İdiz, son günlerde yağan kar yağışı sebebiyle aç kalan kuşlar için pencerenin önüne ekmek bırakıyor. Minik Berre'nin ekmekleri küçük parçalara bölerek pencere önüne bıraktığını gören güvercinler ise ekmekleri almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Hayvanları çok sevdiğini ifade eden minik Berre, "Kar olduğu için onlar acıkmıştır. Bende kuşlar yesin diye pencerenin önüne ekmek bıraktım" dedi.

Konuşmalarında tüm insanlığa seslenen minik Berre, "Yemediğiniz ekmekleri atmayın, dışarıya bırakın. Kediler, köpekler, kuşlar yesinler, aç kalmasınlar. Onların da yavruları vardır. Yavruları açtır, onlarda yavrularına ekmek versinler. Lütfen ekmekleri atmayalım, onları dışarıya kırıntı olarak bırakalım" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı