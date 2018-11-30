Minik Berivan'a Şiddet İddiasıyla Anne ve Babasına Gözaltı

MARDİN'de Berivan B.'ye (2) şiddet uyguladıkları iddia edilen annesi Zeynep ve babası Nurettin B. gözaltına alındı. Minik Berivan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne, Nusaybin ilçesinde bir kız çocuğunun, anne ve babası tarafından sürekli dövülerek şiddet uygulandığı yönünde yapılan bir ihbar üzerine polis, söz konusu eve baskın yaptı. Polisler tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berivan B.'nin vücudunda darp izlerini tespit eden doktorlar, yaptıkları incelemede çocuğun ağır şiddete maruz kaldığını belirledi. Doktorların raporu üzerine polis, Berivan'ın annesi Zeynep ile babası Nurettin B.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan anne ve baba, çocuklarının engelli olduğunu ve vücudundaki izleri kendisinin yaptığını iddia ederek şiddet uygulamadıklarını söyledi. Anne ve babanın emniyetteki işlemleri devam ederken, Berivan ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - Mardin