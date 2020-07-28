Minik Beren'i mutlu eden sürpriz hediye
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Minik Beren'i mutlu eden sürpriz hediye

Bahçelievler'de oturdukları sokaktan geçen belediye ekiplerine sevgi gösterisinde bulunan minik Beren'e, ekipler sürpriz yaparak oyuncak kamyon hediye etti.

Minik Beren'i mutlu eden sürpriz hediye
28.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:45

Bahçelievler'de oturdukları sokaktan geçen belediye ekiplerine sevgi gösterisinde bulunan minik Beren'e, ekipler sürpriz yaparak oyuncak kamyon hediye etti.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Bahtiyar Sokakta ikamet eden Muazzez-Ayhan Erdem çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Beren, belediye temizlik işçilerinin gelmesini dört gözle bekliyor ve evlerinin önünden her geçtiklerinde kendilerine sevgi gösterisinde bulunuyordu. Bahçelievler Belediyesi temizlik işçileri, kendilerine hayranlık duyarak sevgi gösterisinde bulunan minik Beren'i unutmadı.

Temizlik işçileri Nihat Karaalp ve Selami Yılmaz bugün tekrar minik Beren'in bulunduğu sokaktan geçerken sürpriz yapıp oyuncak kamyon hediye etti. Minik Beren, sürpriz karşısında büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşarken annesi Muazzez Erden, "Artık bu bize bir hatıra olacak, Beren'i sevindiren belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Temizlik çalışanlarından Nihat Karaalp, "Beren bizi her gördüğünde el sallıyor, biz de onu seviyoruz. Beren'e küçük bir hediye aldık daha çok sevinsin. Biz de onu çok seviyoruz" dedi. Selami Yılmaz ise, "Beren bizi her gördüğünde heyecandan uçacak gibi seviniyordu; onun için bizde ona küçük bir hediye aldık. Beren'le birlikte bütün çocukları seviyoruz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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