Minik Berat'ın Akülü Araba Sevinci

Ewing Sarkomu tanısı konulduktan sonra yaklaşık bir buçuk yıldır tedavi gören Berat Kalyoncu'nun akülü araba isteği gerçek oldu.



Bir süre önce kendisini ziyarete gelen Umut ve Yaşam Derneği gönüllerinden akülü araba isteğinden bulunan Berat Kalyoncu'nun bu isteği düzenlenen kermeste elde edilen gelirle gerçeğe dönüştü.



Berat Kalyoncu'nun dileğini gerçekleştirmek için Araklı Yılmaz Çebi Ortaokulu öğrencileri okulda bir kermes düzenlerken kermesten elde edilen gelirle akülü araba aldılar.



Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Aytekin Keleş ve Eray Eyüpoğlu, kendilerini umut elçileri olarak tanımlayan gönüllü öğrencilerden Emre Budak, Elif İrem Kaygusuz, Zeynep Taşkın ve okul yöneticilerinden Emrah Erdem akülü arabayla birlikte Berat Kalyoncu'nun evine gittiler .



Kendisine hediye edilen akülü arabasını gören Berat Kalyoncu'nun mutluluğu yüzüne yansırken bu dileğini yerine getirenlere teşekkür etti.



Araklı Yılmaz Çebi Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Ahmet Emrah Erdem de duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Umut ve Yaşam Derneği yönetim kurulu başkanı Dr. Nimet Baki'ye Yılmaz Çebi Ortaokulu olarak duyarlılığı için teşekkür ederiz. Allah razı olsun . İnşallah Beratımız gibi diğer çocuklarımızın da yüzünü güldürmek nasip olur. Dünya iyilikler ile güzel" dedi.



Anne Emine Kalyoncu ise, oğlunun mutluluğu karşısında çok duygulandığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. - TRABZON