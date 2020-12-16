Minik Berat'a tekerlekli sandalye sürprizi

Şehitkamil Belediyesi, doğuştan bedensel engelli olan 6 yaşındaki Berat Demirkıran'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, tekerlekli sandalye hediye etti. Minik Berat, babasının desteğiyle tekerlekli sandalyesine binerek, ilk turunu evin içinde attı.

Şehitkamil Belediyesi, engelli vatandaşları hayata bağlamaya ve yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası ekipleri, son olarak Gazikent Mahallesi'nde ikamet eden Kenan ve Melike Demirkıran çiftinin doğuştan engelli oğlu 6 yaşındaki Berat Demirkıran'ı evinde ziyaret ederek, yanlarında getirdikleri tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan minik Berat, babasının desteğiyle tekerlekli sandalyesine binerek, ilk turunu evin içinde attı.

"Oğlum artık istediği gibi dolaşabilecek"

Oğlunun mutluluğuna ortak olan baba Kenan Demirkıran, "Oğlum doğum esnasında beyine oksijen gitmediği için bedensel engelli kaldı. Oğlum şu an 6 yaşında ve bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardı. Maddi durumumuz yeterli olmadığı için tekerlekli sandalye alamıyorduk. Bundan dolayı hem biz hem de oğlum çok üzülüyordu. Şehitkamil Belediyemizin engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye ettiğini duyduk ve biz de başvurduk. Allah razı olsun Belediye Başkanımızdan. Bizim bu ihtiyacımızı giderdiler. Bugün de arkadaşlar, oğluma ve bize büyük bir sürpriz yaparak, oğlumun çok istediği tekerlekli sandalyeyi erkenden getirdiler. Şimdi oğlum artık istediği gibi dışarıya çıkıp gezip dolaşabilecek. Bize bu mutluluğu yaşatan Başkanımıza ve arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı