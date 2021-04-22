Minik Begüm'den Başkan Atay'a mektup
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Minik Begüm'den Başkan Atay'a mektup

Minik Begüm'den Başkan Atay'a mektup
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sekiz yaşındaki Begüm Aksoy'un kendisine yazdığı, 'Sevgili Başkan Dedeciğim' diye başlayan mektubu okuyan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, duygu dolu anlar yaşadı.

Sekiz yaşındaki Begüm Aksoy'un kendisine yazdığı, 'Sevgili Başkan Dedeciğim' diye başlayan mektubu okuyan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, duygu dolu anlar yaşadı.

Girne Mahallesi'nde ikamet eden 2'nci sınıf öğrencisi Begüm Aksoy, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a, evinin yakınında bulunan Gökkuşağı Parkı'nın yenilenmesini talep ettiği bir mektup yazdı.

Başkan Atay, Begüm'ün hayalini gerçekleştirecek

Gökkuşağı Parkı'nın renklerinden, içinde bulunacak çocuk oyun gruplarına kadar hayallerini resimlerle de aktaran minik Begüm'ün mektubunu okuyan Başkan Atay, hızla Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne gerekli çalışmanın başlatılması için talimat verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise, aynı gün parkta yenileme çalışmalarına başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendisine verilen en güzel hediyenin mektubunda bahsettiği parkın yapılacak olması olduğunu söyleyen Begüm Aksoy, "Başkan Dedeme çok teşekkür ederim. Tüm arkadaşlarımın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - AYDIN

Minik Begüm'den Başkan Atay'a mektup
Minik Begüm'den Başkan Atay'a mektup
Minik Begüm'den Başkan Atay'a mektup

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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