Minik Baturalp, kumbarasındaki parayı "Milli Dayanışma" kampanyasına bağışladı Tunceli'de 5 yaşındaki Baturalap Ayhan, çok sevdiği polis üniforması almak için biriktirdiği harçlıkları Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Tunceli'de 5 yaşındaki Baturalap Ayhan, çok sevdiği polis üniforması almak için biriktirdiği harçlıkları Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de sürüyor. 5 yaşındaki Baturalp Ayhan, çok sevdiği polis üniforması almak için ailesinin kendisine verdiği harçlıkları kumbarasında biriktirdi. Kumbarasında 520 lira biriktiren Baturalp, üniforma hayalini erteleyerek parasını kampanyaya bağışladı. Bu durumdan haberdar olan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, ekiplere talimat verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, Baturalp'ı evinde ziyaret edip, ona hayalini kurduğu polis üniformasını hediye etti.Baturalp'da üniformasını giyip, selam vererek, Vali Sonel'e teşekkür etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA