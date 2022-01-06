Minik basketbolcunun attığı top, potada 'asılı' kaldı
İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Haberler | Yerel
- Minik basketbolcunun attığı top, potada 'asılı' kaldı Elazığ'da bir basketbol antrenmanında yaşanan pozisyon izleyenleri şaşkına çevirdi.
ELAZIĞ (İHA) - - Minik basketbolcunun attığı top, potada 'asılı' kaldı
ELAZIĞ - Elazığ'da bir basketbol antrenmanında yaşanan pozisyon izleyenleri şaşkına çevirdi. Küçük çocuğun antrenmanda attığı top potada asılı kaldı.
Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğünün minik öğrencilere yönelik düzenlemiş olduğu basketbol kurslarında 10 yaşındaki basketbolcu Toprak Yıldırım, atışını yaparken, basket topu çemberin üzerinde zıpladıktan sonra çemberin üzerinde durdu. Topu potadan geçirmeyi beklerken asılı kalması küçük sporcuyu ve antrenörünü şaşkına çevirdi.
Görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.