Minik başkan törenle koltuğu devraldı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu belediye binası önünde törenle karşıladığı Metehan Kaya'ya devretti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu belediye binası önünde törenle karşıladığı Metehan Kaya'ya devretti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle başkanlık koltuğunu Osmangazi İlkokulu 4'ncü sınıf öğrencisi Metehan Kaya'ya devretti. Başkan Kocaman, yeni başkan Kaya'ya yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek'te temsili törene katıldı. Yeni başkan Metehan Kaya "Belediye Başkanı olarak yeni projelerimiz akıl ve zeka geliştirici atölyelerin kurulmasını istiyorum. Kartepe'ye ulaşımda zorluk yaşamaktadır. Kartepe'den şehre teleferik yapılmasını istiyorum. Okullarda gereken çevre düzenlemelerinin yapılması önemlidir" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tekrar tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Geleceğimizin teminatı olan geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızı hepsini sevgiyle kucaklıyor, gözlerinden öpüyorum. Kartepe Belediyesi olarak çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için canla başla çalışıyoruz. Yarının büyükleri olacak çocuklarımız inanıyorum ki ülkemizi daha güzel günlere taşıyacak. Bugün başkanımız Metehan Kaya. Biz talimatlarımızı aldık, başkanımızın projelerini bir an evvel hayata geçirmek için çalışmalarımızı başlatıyoruz" diye konuştu.

Başkan Kocaman 23 Nisan etkinlikleri kapsamında korona virüs sebebiyle evlerinde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, üstü açık otobüsle sokak sokak gezerek kutladı. Başkan Kocaman, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bu günlerde sokaklarda hep birlikte kutlayamazken, mahallelerinize gelerek bayramımızı kutluyoruz. Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi herşeyden önemli. Hassasiyetiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte bayramlarımızı kutlayacağımız sağlıklı günlere kavuşalım" diye konuştu.

Hazırlanan 23 Nisan otobüsü ile ilçe genelinde çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Kutlama sırasında 5 bin adet Kartepe'nin yeni maskotları Kiraz ile Kestanenin maceralarının anlatıldığı ilk sayı hediye edilirken, 5 bin adet balon ve 5 bin adet boyama kitabı da Kartepeli miniklere bayram hediyesi olarak dağıtıldı. İlçe genelinde otobüs turunda Kartepeli minikler müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı