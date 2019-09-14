Minik badmintonculardan 10 madalya

14.09.2019 19:40

Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda bireysel müsabakalar sonunda 10 madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Perushtica kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Tek erkeklerde Veysel Taşdemir ile çift erkeklerde Veysel Taşdemir-Emre Mutlu ikilisi altın madalya aldı. Çift kızlarda Aleyna Korkut-Elif Rabia Şimşek ile karışık çiftlerde Şevval Naz Işık-Ali Devran Açıksu ikilisi gümüş madalya aldı.

Türkiye'nin bronz madalyaları ise tek erkeklerde Emre Mutlu, tek kızlarda Aleyna Korkut ve Aysu Arslan, çift erkeklerde Mert Seven-Mehmetcan Töremiş ikilisi, çift kızlarda Tayla Gerçeker-Zülal Pekez ikilisi, karışık çiftlerde de Mert Seven-Zülal Pekez ikilisinden geldi.

Türkiye, takım müsabakalarında da altın madalya elde etmişti.

Kaynak: AA