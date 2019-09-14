Minik badmintonculardan 10 madalya
Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda bireysel müsabakalar sonunda 10 madalya elde etti.
Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda bireysel müsabakalar sonunda 10 madalya elde etti.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Perushtica kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
Tek erkeklerde Veysel Taşdemir ile çift erkeklerde Veysel Taşdemir-Emre Mutlu ikilisi altın madalya aldı. Çift kızlarda Aleyna Korkut-Elif Rabia Şimşek ile karışık çiftlerde Şevval Naz Işık-Ali Devran Açıksu ikilisi gümüş madalya aldı.
Türkiye'nin bronz madalyaları ise tek erkeklerde Emre Mutlu, tek kızlarda Aleyna Korkut ve Aysu Arslan, çift erkeklerde Mert Seven-Mehmetcan Töremiş ikilisi, çift kızlarda Tayla Gerçeker-Zülal Pekez ikilisi, karışık çiftlerde de Mert Seven-Zülal Pekez ikilisinden geldi.
Türkiye, takım müsabakalarında da altın madalya elde etmişti.