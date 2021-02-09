Minik Ayşe, kumbarasındaki parayı yetimlere bağışlanmak üzere Adıyaman Müftülüğüne teslim etti
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Minik Ayşe, kumbarasındaki parayı yetimlere bağışlanmak üzere Adıyaman Müftülüğüne teslim etti

09.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:19
Minik Ayşe, kumbarasındaki parayı yetimlere bağışlanmak üzere Adıyaman Müftülüğüne teslim etti

Adıyaman'da yaşayan 7 yaşındaki Ayşe Serra Canpolat, kumbarasında biriktirdiği parayı yetim çocuklara verilmesi için İl Müftüsüne teslim etti.

Adıyaman'da yaşayan 7 yaşındaki Ayşe Serra Canpolat, kumbarasında biriktirdiği parayı yetim çocuklara verilmesi için İl Müftüsüne teslim etti.

Canpolat, babasından her gün aldığı bozuk parayı kumbarasında biriktirip yetim çocuklara bağışlamaya karar verdi.

Biriktirdiği 120 lirayı yetim çocuklara bağışlamak isteyen Canpolat, babası ile birlikte İl Müftüsü Mehmet Taşcı'yı ziyaret ederek müftülüğe teslim etti.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı, 7 yaşındaki minik bağışçıyı tebrik ederek, "Minik kızımız kumbarasındaki biriktirdiği parayı getirip bizlere teslim etti. Bizler de emaneti alıp yetimlere iletmek üzere müftülük personelimize teslim ettik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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