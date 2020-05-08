Minik Aymira'ya polislerden doğum günü sürprizi
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Minik Aymira'ya polislerden doğum günü sürprizi

Minik Aymira'ya polislerden doğum günü sürprizi
08.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:13

Bolu'da motosikletli polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dışarı çıkamayan 2 yaşındaki Aymira İlker'e doğum günü sürprizi yaptı.

Bolu'da motosikletli polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dışarı çıkamayan 2 yaşındaki Aymira İlker'e doğum günü sürprizi yaptı.

Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde oturan Mine İlker, kızı Aymira'ya koronavirüs tedbirleri nedeniyle doğum günü etkinliği düzenleyemedi. Anne İlker, arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayamamasına üzülen kızı için 155'i arayarak polislere ricada bulundu. Bunun üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ve trafik ekipleri, minik Aymira için bir doğum günü kutlaması organize ederek pastayla küçük çocuğun yaşadığı evin önüne geldi.

Polis ekipleri, doğum gününü kutladıkları Aymira'ya çeşitli hediyeler de verdi.

Minik Aymira'ya polislerden doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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