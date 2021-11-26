Minik Atmacalara Rizespor Eşofmanı Dağıtıldı

ÇAY, AFYON (Habermetre) - Rize Valiliği, Rize Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çaykur Rize spor Kulübünün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Boğaz Ortaokulu ile Çay İlkokulu öğrencilerine Rizespor eşofmanı dağıtıldı.

Programa Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran ile Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu katıldı.

İlk olarak Boğaz Ortaokulu ziyaret edildi. Sınıflar gezilerek çocuklarla sohbet edildi. Okul bahçesine inildiğinde çocuklar Rizespor için hazırladıkları tezahüratı söylediler.

Daha sonra Çay ilkokuluna geçildi. Sınıflar ziyaret edildi. Öğrenciler Rizesporlar ilgili hazırlamış oldukları şiirleri okuyarak çizmiş oldukları resimleri gösterdi. Ziyaretin anısına Rizespor pastası kesildi.

Spor yapmanın önemini vurgulayan Vali Kemal Çeber, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine önem verdiğimiz kadar spor, sosyal ve sanatsal faaliyetlerle de uğraşmalarını arzulamaktayız. "Bir milletin sporda gösterdiği azim onun geleceğini yükseltir" bilinciyle hareket etmekteyiz. Bugün burada çok güzel bir etkinlikle çocuklarımızla bir araya geldik. Şehrimizin takımı Çaykur Rizespor yönetici ve teknik heyeti ile birlikte çocuklarımıza spor sevgisini aşılamak için eşofman hediye ediyoruz. İlimizin dört bir köşesine her türlü sporun yapılabilecek tesisler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Tahir Kıran, burada yaptığı konuşmada, hedeflerinin her çocuğu Çaykur Rizespor renkleri ile buluşturmak olduğuna değinerek, "Rizespor sevdasını çocukluktan aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklar Rizespor sevdası ile büyüsün istiyoruz. Tohumları buradan atıyoruz. Bugün bin 500 forma dağıttık. Gelecek haftalarda bunu 20 binlere taşıyacağız" dedi.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ise projenin çok önemli olduğunu belirterek, "Yeteneklerin erken teşhis edilmesi çok değerlidir. Öğretmenlere çok büyük görev düşüyor. Öğretmenlerimizin yeteneklere göre çocuklarımızı geliştirmesi gerekiyor. Her alanda yeteneklerin doğru keşfedilmesi ülkemiz ve çocuklar için çok önemli. " diye konuştu.

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